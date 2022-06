Oggi è il giorno dei quarant’anni per l’erede al trono William, figlio di Carlo e Diana Spencer. Chi lo conosce bene è pronto a dire sia un bravo ragazzo, dal cuore d’oro, poco incline però al perdono. Si dice fosse così anche la sua mamma, Lady D. Persona buona ma che si lega al dito le malefatte altrui. Al momento William si impegnerebbe nella gestione del Ducato di Cornovaglia, che il giovincello pare debba ereditare appena Carlo diventerà Re e lui Principe di Galles. Rimane fuori da tutto il fratello, infatti, ci sarà da scoprire oggi se Harry farà gli auguri al fratello William per il compleanno.

Rapporti di famiglia

Con Harry pare sia rottura netta. Ghiaccio siderale e, in verità, ci vediamo un po’ lo zampino femminile delle rispettive mogliettine. In particolare di Kate, che pare essere molta attenta a non dividere con nessuno il ruolo di première dame. Perché, diciamola tutta, per tradizione i fratelli pagano le discrasie delle mogli-cognate che proprio non sembrano digerirsi. E nessuna della due fa un passo piccolo verso l’altra. A questo punto ci viene spontaneo chiederci se Harry farà gli auguri al fratello William. Anche questa volta ci sarà un freddo messaggino via social? Così come hanno fatto William e Kate per augurare buon compleanno alla piccola Lillibet, figlia di Harry e Meghan. Ah, se mamma Diana sapesse, certamente maturerebbe una fitta al cuore.

Harry farà gli auguri al fratello William? Oggi l’erede al trono spegne 40 candeline e cresce il desiderio della Corona

Si dice che l’ambizione di William sia di seguire la Nazione e vorrebbe farlo con uno spirito popolare. Dietro ci sarebbe il consiglio di Kate che, in verità, per molti aspetti ci pare un po’ inseguire Diana Spencer, la donna che quando morì fece scendere in strada migliaia di inglesi. Forse tanta gente in strada in quel del Mondo Reale non si era mai vista. E William, che da piccolo era una piccola peste, vorrebbe raggiungere lo stesso livello di popolarità della mamma. Non è semplice, visto che già porta sulle spalle il macigno della lite in famiglia con il fratellino.

Pare voglia modernizzare e snellire un po’ l’istituzione reale soprattutto da una pomposità a volte obiettivamente eccessiva. La sfida non sarà semplice, anche perché ad inseguire gli altri (cioè il modello Diana) si rischia di fare forfait. La popolarità la si raggiunge interpretando al meglio sé stessi e facendo venir fuori la propria personalità, non certo quella altrui. Fosse anche quella della propria mamma.

