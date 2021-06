In questo articolo andremo a vedere un piatto sfizioso e non troppo calorico, ottimo per chi ha scelto di portare avanti una dieta vegetariana. Il cous cous con pesto di rucola è un primo piatto light perfetto da gustare con tutta la famiglia durante un pranzo o una cena estiva. Ottimo anche come pranzo già pronto da inscatolare e portare in ufficio o come piatto principale da servire ad una festa per i più piccoli. Vediamo allora assieme come preparare un buonissimo cous cous estivo e leggero pronto in soli 10 minuti.

Tutto il necessario per la preparazione

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 320 gr di couscous;

b) 100 gr di rucola;

c) 20 gr di pistacchi non salati;

d) 20 gr di mandorle pelate;

e) 120 gr di Quartirolo o di un qualunque formaggio molle;

f) 200 gr di pomodori;

g) olio extravergine di oliva;

h) sale.

Come preparare un buonissimo cous cous estivo e leggero pronto in soli 10 minuti

Per prima cosa dovremo prendere il cous cous e immergerlo in acqua calda a cucinare per circa 5 minuti con un filo d’olio ed un pizzico di sale. Dovremo inoltre ricordarci di utilizzare una quantità d’acqua pari al doppio del volume del couscous e mescolare di tanto in tanto con una forchetta: in questo modo l’acqua non diminuirà troppo durante la cottura ed impediremo ai granelli di semola di attaccarsi tra di loro.

Prepariamo ora il nostro pesto di rucola: per fare questo basterà frullare la rucola, lasciandone qualche foglia da parte da usarle come decorazione; poi andremo ad unire le mandorle e i pistacchi, tritando il tutto, assieme ad abbondante olio extravergine d’oliva fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Per finire, tagliamo i pomodori e il formaggio a tocchetti e versiamoli in una ciotola capiente nella quale aggiungeremo anche il cous cous e il pesto. Mescoliamo il tutto per bene e, come tocco finale, aggiustiamo di sale e decoriamo con le foglie di rucola precedentemente messe da parte. Ecco allora che avremo preparato il nostro buonissimo cous cous al pesto di rucola, un piatto semplice ma gustoso come non mai.

