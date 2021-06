Le zanzare non sono gli unici insetti di cui preoccuparsi d’estate. Tenendo spesso porte e finestre aperte per far rinfrescare casa ecco che puntualmente si presentano. Più piccole o più grandi, le falene si imbucano indesiderate in casa nostra e non sappiamo mai come farle andare via. Totalmente innocue ma che fanno paura a molti. Non c’è da preoccuparsi, oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa svelerà qualche trucchetto per liberarsene con facilità.

Perché le falene entrano in casa?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le falene notturne appartengono alla famiglia dei lepidotteri proprio come le farfalle. Ma hanno il corpo più tozzo, peloso e sono un po’ più bruttine, diciamo la verità. In realtà sono animali notturni innocui, ma le loro larve possono fare qualche danno. Infatti, si cibano di tessuti, farina, cibo per animali, a seconda della specie. E quindi possono non solo infestare la credenza ma anche rovinare i vestiti. Ma perché entrano in casa? Sono attirate dalla luce artificiale. Che poi le disorienta e per questo girano spesso intorno alla lampadina senza fermarsi.

Tenere le falene lontane da casa sarà facilissimo con questi pratici trucchetti

Ma cosa possiamo fare per tenerle lontane? Certo possiamo chiudere le finestre, ma soffriremo il caldo. Oppure tenere la luce spenta o soffusa. O installare delle zanzariere. Ma non solo, possiamo affidarci a dei rimedi naturali. Primo tra tutti il geranio! Oltre ad essere una pianta bellissima da tenere in balcone, il suo odore è sgradito a tanti insetti. Tra questi anche le falene.

Ma ci si può affidare anche a dell’incenso o a un brucia essenze. Tra gli odori che più odiano ci sono quello di tabacco, lavanda, agrumi, tea tree oil. Basterà diffonderli nell’ambiente, tenendoli possibilmente vicino alle finestre. Così le falene non entreranno facilmente in casa.

Quindi, tenere le falene lontane da casa sarà facilissimo con questi pratici e utili trucchetti. Se ne entra qualcuna in casa, non uccidiamole. Usiamo un giornale per fare aria e scapperanno via dalla finestra in un attimo.

Approfondimento

Teniamo gli occhi e le orecchie aperte perché quest’estate tornerà sul nostro territorio questo animale che secondo la leggenda porta morte e pestilenza