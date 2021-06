Quando andiamo al mare, i rischi di infezioni aumentano, soprattutto per le donne.

Il costume bagnato, a contatto con la pelle, può generare un ambiente di proliferazione per germi e batteri, pericolosi per la nostra salute intima.

Scopriamo insieme come proteggerci per evitare di farci rovinare le vacanze da questi problemi.

Attenzione ai costumi da bagno perché possono causare questi rischi alle parti intime

Siamo sedute sulla sabbia, in riva al mare, l’acqua ci bagna le gambe e ci sentiamo al settimo cielo. Non ci farà piacere scoprire che questa è la posizione più pericolosa in assoluto che potrebbe causarci irritazioni fastidiosissime.

Candida, irritazioni, e altri gravosi problemi di questo genere sono tipici di quando si va al mare. Ecco spiegato il motivo per cui bisogna fare attenzione ai costumi da bagno perché possono causare questi rischi alle parti intime.

Le giuste precauzioni

Per prevenire questi problemi, l’ideale sarebbe indossare biancheria di cotone, possibilmente di colore neutro. Infatti i tessuti sintetici e i colori artificiali possono essere a loro volta causa di infezioni e irritazioni.

Un altro consiglio è quello di non rimanere per troppo tempo con il costume bagnato addosso. La soluzione migliore sarebbe asciugarsi rapidamente, o quantomeno cambiare frequentemente il costume.

Come anticipato prima, dovremmo evitare di sederci sulla battigia, dove l’azione della sabbia sulla pelle può creare irritazioni e pruriti molto fastidiosi.

Lavarsi nel modo giusto

Troppi bidet fanno male all’ambiente vaginale. D’estate si va al mare e, generalmente, si suda di più. La tendenza, quindi, è di fare la doccia anche 2-3 volte al giorno, pensando di fare il bene del nostro corpo.

In realtà, troppi bidet causano più danni che benefici, poiché si rischia di alterare l’ambiente vaginale, da cui dipende la sopravvivenza della flora batterica.

Ecco perché si dovrebbe sempre trovare una mezza misura, lavandosi con i prodotti giusti e con asciugamani sempre utilizzati personalmente.

