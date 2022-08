Come preparare la passata di pomodori in casa senza fare errori

La passata di pomodoro, detta anche conserva di pomodoro, fatta in casa è una delle ricette più amate e diffuse in Italia. Preparare le conserve, fatte con ingredienti sani e genuini, è la garanzia di avere a disposizione scorte di pomodoro fresco tutto l’anno. Questa preparazione ha origini antiche, pare che la prima conserva di pomodoro fu realizzata da un inventore francese nel 1796. La preparazione della salsa in passato era un vero e proprio evento, l’occasione per riunire tutta la famiglia. Questo rito, tramandato generazioni dopo generazioni, è una tradizione che si rinnova ogni anno. Il periodo adatto alla preparazione della salsa è tra luglio e settembre.

Come preparare la passata di pomodoro in casa senza fare errori

Esistono vari procedimenti per realizzare la salsa di pomodoro, il prodotto finale dev’essere gustoso senza compromettere la nostra salute. Per preparare la passata di pomodoro in casa senza fare errori, è sempre necessario sterilizzare i contenitori in vetro e i tappi per le conserve. Trascurare o dimenticare questo passaggio significa incorrere nel rischio di contaminazioni batteriche.

Come sterilizzare i vasetti di vetro

Prima di sterilizzare è necessario lavare accuratamente i vasetti di vetro in acqua calda. Uno dei procedimenti classici è quello della sterilizzazione per bollitura. Bisogna prendere una pentola capiente e foderarla con uno straccio pulito. In seguito sistemare i vasetti lavati nella pentola con l’apertura rivolta verso l’alto. Procedere riempendo la pentola d’acqua fino a coprire i vasetti e una volta sui fornelli, bollire per circa 40 minuti. Si spegne il fuoco e una volta che l’acqua torna a temperatura ambiente, i vasetti si posizionano capovolti su un canovaccio asciutto.

I vasetti sterilizzati non devono raffreddarsi, vanno subito utilizzati, altrimenti la sterilizzazione perde la sua efficacia. I vasetti andranno riempiti quasi completamente e subito chiusi, mettendoli poi a raffreddare a testa in giù. In questa posizione si creerà il sottovuoto. E’ importante che si crei il sottovuoto in quanto gli alimenti in contatto con l’aria produrrebbero muffe e batteri. Dunque è essenziale chiudere i barattoli, farli raffreddare e controllare sempre che sia formato il sottovuoto.

