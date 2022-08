Creare intimità con una persona è molto difficile. A volte, per i più fortunati, risulta naturale. Quando nasce una chimica particolare, forte, tutto il resto viene da solo. Ma se si vuole lavorare sulle proprie relazioni e costruirle forti bisogna crescere anche da un punto di vista emotivo. Ci sono diversi modi per creare intimità ma ecco come avere una relazione sana ed evitare invece di averne una tossica. Gli aspetti di un rapporto tra due persone possono essere tantissimi: emotivi, fisici, intellettuali, spirituali ed esperienziali. La cosa importante da comprendere è che l’intimità richiede anche di esporre le proprie vulnerabilità senza averne paura.

Le difficoltà nel costruire relazioni sane possono essere diverse. In primis, comunicative, se non si è riusciti a costruire un buon rapporto di comunicazione con il proprio partner. Che non vuol dire “dirsi tutto”, ma saper trasmettere anche quando le cose non vanno bene. Questo può portare a conflitti irrisolti che rimangono ‘sotto il tappeto’ e alimentano rabbia, dolore e risentimento, oltre che problemi di fiducia. Anche gli stress della vita, se non si riesce a gestirli, possono provocare un allontanamento. Tra i motivi per cui si ha difficoltà ad aprirsi ci sono anche esperienze negative vissute da bambini, traumi e problemi di salute.

Come avere una relazione sana e duratura, trucchi della psicologia

Alcuni consigli generali li può dare la psicologia. La curiosità è fondamentale per rimanere interessati l’uno all’altro e continuare a esplorare nuovi e più profondi modi di costruire intimità. È fondamentale creare degli spazi di comunicazione sicuri in cui parlare di ciò che funziona e ciò che non va, dei propri desideri e delle proprie aspirazioni. In questo bisogna essere onesti anche con le proprie vulnerabilità. Cosa vuol dire intimità? Per ciascuno ha un significato diverso: è importante lavorare per capire cosa significa per il proprio partner, e accettarlo per ciò che è. Una volta capito, bisogna proteggerlo anche costruendo dei momenti dedicati solo all’intimità di coppia.

Costruire una relazione empatica senza stancarsi

Come? Per esempio scambiando pensieri e sentimenti senza aver paura di sembrare deboli. Questo crea intimità emotiva. I gesti di affetto come tenersi per mano e farsi le coccole, non solo il sesso, sono fondamentali per quella fisica. Guardare un film e discuterne insieme cercando anche argomenti profondi come quelli politici, sociali, etici, scientifici, filosofici e religiosi costruisce intimità intellettiva e spirituale. Infine, vivere esperienze insieme come viaggi, cucinare, iniziare un nuovo hobby serve per l’intimità esperienziale. Sono tutte sfere importantissime. Infine, mai dimenticare di essere grati per il percorso che si sta facendo e per ciò che la relazione sta donando a entrambi. Ci vuole pazienza: l’intimità si costruisce nel tempo!

Lettura consigliata

