Diamo il benvenuto al nuovo mese con una coccola per la nostra colazione. Si riprendono i ritmi di sempre, la sveglia ricomincia a suonare e il clima torna ad essere fresco. L’imperativo del mattino per partire al meglio è una buona colazione. In questo modo, anche alzarsi dal letto potrà diventare un piacere, se ad attenderci ci sarà un dolce risveglio.

Concedersi una colazione appetitosa, ma al contempo salutare, per avere la giusta carica di energie e buon umore, non è mai stato così semplice. Ecco come preparare la buonissima torta tiramisù dietetica e vegana per un’ottima colazione e un dolce risveglio.

L’idea è un’ottima rivisitazione, per chi ama il dessert italiano più famoso, senza però rinunciare alla bontà di una torta croccante. Inoltre, la ricetta non prevede l’utilizzo di zuccheri raffinati, dannosi per l’organismo, rendendo così il nostro dolce buono ma anche salutare. Ma non solo, la torta tiramisù, oltre che dietetica è anche vegana, quindi un dolce che mette d’accordo proprio tutti! Esiste, inoltre, anche una versione vegana del tiramisù classico.

Gli ingredienti

La torta tiramisù è una bontà da provare e prepararla è semplicissimo, vediamo come. Ecco la lista di ingredienti che ci occorre per la base:

200 g di mandorle;

30 g di noccioline tostate;

50 ml di sciroppo di dattero;

1 cucchiaio di caffè macinato sottile;

15 g di cacao amaro;

1 bustina di vanillina per dolci

un pizzico di sale marino.

La lista degli ingredienti per la crema al cacao e caffè, invece, prevede:

120 g di anacardi, da tenere in ammollo per una notte;

40 g di cacao amaro;

50 g di sciroppo di agave;

30 g di latte di riso (o di cocco) tiepido;

2 cucchiai di caffè macinato sottile;

un pizzico di sale marino.

Infine, per la mousse vegana, occorreranno:

80 g di anacardi, tenuti in ammollo per una notte;

60 g di latte di cocco;

3 cucchiai di olio di cocco;

3 cucchiai di zucchero di cocco non raffinato;

2 g di vaniglia.

Come preparare la buonissima torta tiramisù dietetica e vegana

Versare tutti gli ingredienti per la base in una ciotola e impastare a mano fino ad ottenere un impasto appiccicoso per la base della torta. Successivamente, rivestire con la carta forno una teglia di 16 cm di diametro e premere con un cucchiaio l’impasto della torta sul fondo della teglia. Fatto ciò, l’impasto dovrà riposare nel congelatore durante la preparazione della crema e della mousse.

Per preparare la crema, versare tutti gli ingredienti all’interno di un mixer e frullare fino ad ottenere una consistenza densa e senza grumi. Versarla poi sullo strato preparato precedentemente e farla riposare in freezer. Per la mousse, allo stesso modo, versare tutti gli ingredienti in un mixer per ottenere una crema soffice e versarla sugli altri due strati.

La torta dovrà riposare in freezer per circa 3 ore, così da addensarsi per bene. Al termine delle tre ore, sarà possibile decorare lo strato superiore con una spolverata di cacao o con fiocchi di cioccolato a piacere. Ed ecco, quindi, come preparare la buonissima torta tiramisù dietetica e vegana per delle ottime colazioni alternative!