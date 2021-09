La storia dei film d’animazione Disney è iniziata nel lontano 1937 con Biancaneve e i sette nani. Possiamo dire pertanto che la maggior parte di noi è cresciuto attraversando le varie ere della produzione Disney. Questi film hanno fatto sognare intere generazioni. Ecco perché non possiamo perderci il nuovo e magico film della Disney prossimo nelle sale. Perché riuscirà non soltanto a conquistare i cuori dei più piccoli come sempre, ma anche ad avvicinare il mondo dei più grandi al genere. Questo accade soprattutto grazie sia alla scelta dei temi trattati sia al modo in cui vengono affrontati. Sono lontani i vecchi tempi delle principesse degli esordi. Siamo passati infatti, col tempo, alla costruzione di personaggi più indipendenti, forti e coraggiosi; dal racconto di storie romantiche ma improbabili a rispecchiare la cultura odierna fatti di emancipazione e parità di diritti.

Il nuovo film della Disney: Encanto

Tra gli ultimi prodotti della Disney, Soul e Luca sono stati film di grande successo. Hanno conquistato il pubblico, emozionando come sempre. Le aspettative del nuovo lungometraggio, quindi, annunciato nelle sale per questo autunno, sono molto alte. Parliamo di Encanto, il 60° film d’animazione magico della Disney. Il trailer è stato lanciato sui canali social ufficiali della WaltDisneyStudiosIT e ha subito conquistato il consenso del pubblico e suscitato grandi aspettative.

Encanto è diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel – L’intreccio della torre, Bolt – Un eroe a quattro zampe) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis), e co-diretto da Charise Castro Smith. La sceneggiatura del film è di Bush e Castro Smith. Il film presenta canzoni originali scritte da Lin-Manuel Miranda (Moana, Mary Poppins Returns).

Il film Encanto è ambientato in Colombia. Racconta la storia della famiglia Madrigal che vive in una città incantata (appunto Encanto) tra le montagne. Ogni bambino è dotato di un’abilità unica, ossia una forza o un potere. Tutti tranne uno. Mirabel è l’unico membro della famiglia Madrigal a non possedere abilità speciali. Scopre però che la magia è minacciata e si rende conto che potrebbe essere l’unica persona in grado di salvarla. La sua unicità, in una famiglia di personaggi eccezionali e fantastici, risalterà ancora di più.

Considerando le tempistiche, quindi, dopo la proiezione del film nelle sale a novembre, Encanto sarà disponibile in streaming sulla piattaforma ufficiale Disney, verso la fine di marzo.

Il film promette suspense e colpi di scena. Sicuramente emozionerà grandi e piccoli con un mix speciale di storia, magia, ritmo e musica.