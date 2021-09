La maggior parte di noi è ben consapevole che ormai film e serie TV sono per lo più streaming. E Netflix offre diverse scelte sul proprio portale se ci si vuole intrattenere con una pellicola interessante durante una serata tranquilla a casa. Per esempio, nel nostro precedente articolo “Questa serie TV su Netflix sta davvero spopolando e sta sbaragliando tutti con la sua trama eccezionale”, avevamo indicato un’altra serie che sicuramente potrebbe piacere a tantissimi. Oppure, in “Dovremmo assolutamente vedere questo strabiliante film su Netflix che ci lascerà di stucco”, abbiamo già sottolineato il fascino di questo film senza tempo che certamente non potrebbe lasciarci indifferenti. E oggi vogliamo indicare un’altra serie TV che ricorda gli anni ’90 e che si adatta perfettamente alle problematiche quotidiane di tutti noi. Questa è la storia su Netflix da non perdere per nessuna ragione per i veri amanti delle serie.

La storia su Netflix da non perdere per nessuna ragione per i veri amanti delle serie

Daniel e Matilda sono i primi personaggi che avremo l’opportunità di conoscere iniziano a guardare “Generazione 56K”. I due si conoscono da anni e hanno passato la giovinezza insieme, creando un’amicizia indissolubile. Ma, come nelle migliori storie, dopo tanto tempo passato insieme, scocca la scintilla e l’amore arriva a bussare alla porta di entrambi. Insieme a loro, troviamo anche Sandro e Luca. Ecco da chi è formata la Generazione 56K da cui prende il titolo la serie. L’amore tra Daniel e Matilda offrirà loro la possibilità di staccare dalla tecnologia e dal mondo che li circonda. In questo modo, i due potranno vivere a pieno l’amore che li ha travolti e, al tempo stesso, potranno mettersi in contatto con la parte più intima e genuina di loro stessi.

Vedere Generazione 56K sicuramente non ci lascerà indifferenti e potremo farci travolgere dalla bellezza dell’amore

“Generazione 56K” è un ritorno agli anni ’90, connotato da un fortissimo senso di nostalgia. Napoli e Procida faranno da cornice non solo alla storia d’amore tra Matilde e Daniel, ma anche alla forte influenza che la tecnologia ha sulle nostre vite. Infatti, i personaggi si guadagnano da vivere con video, app e siti online, travolti dalla rete che rischia di sovrastarli e sommergerli. E il ritorno alle antichi radici, al loro passato, ai problemi irrisolti, darà loro la possibilità di riscoprirsi, di lasciarsi andare e di staccare la spina. Una cosa che, forse, servirebbe spesso a tantissimi di noi. La bellezza di questa serie sta anche nella recitazione e nella sceneggiatura. Infatti, potremo notare come ogni personaggio ha una propria storia e una caratteristica che lo rende unico e speciale. E questo ci permetterà di entrare in contatto con ognuno di loro, di trovare in Sandro, in Daniel, in Matilde o in Luca qualcosa di noi e della nostra vita. Perciò, ecco la storia su Netflix da non perdere per nessuna ragione per i veri amanti delle serie!