Le feste appena trascorse, tra qualche giorno, diventeranno un lontano ricordo e ci si proietterà verso la settimana bianca, Carnevale e Pasqua. Il tempo scorre inesorabile e anche il 2021 ce lo siamo lasciati alle spalle. Nonostante non sia ancora arrivata l’Epifania, tanti esercizi commerciali stanno già abbandonando gli addobbi natalizi per guardare oltre. Le grandi abbuffate di Natale e Capodanno lasceranno pian piano il posto alla quotidianità.

Piatti veloci, economici, con ingredienti classici. Anche in cucina, torneremo alla routine? Ma poi, chi ha detto che questa routine sia così malvagia. In fondo, se pensiamo a un piatto tipico italiano come la pasta, non possiamo certo lamentarci della difficoltà nel prepararlo. Non possiamo neppure lamentarci del suo costo. Insomma, ci sono tali e tanti modi di cucinare la pasta, che non è l’occasione a fare la differenza. Per esempio, il piatto che proponiamo oggi affonda le sue radici addirittura nel 1967. In Puglia, più precisamente a Bari. Il suo nome deriverebbe da un’esclamazione di uno dei primi commensali ad averlo assaggiato: “Sei un assassino”. Così avrebbe detto all’inventore.

Come preparare in pochi minuti e spendendo poco un primo piatto di pasta da brivido con aglio, olio, peperoncino e pomodoro

La pasta in questione erano gli spaghetti. Da quel giorno sono diventati spaghetti all’assassina. Vediamone gli ingredienti. Pochi, semplici, economici e facili da trovare.

500 grammi di spaghetti;

500 grammi di salsa al pomodoro;

2 spicchi d’aglio;

peperoncino;

sale;

olio extravergine;

acqua.

La caratteristica principale di questa pasta è la modalità di cottura. Non il classico metodo usato per la tradizionale pastasciutta. Gli spaghetti all’assassina sono preparati diversamente. Vengono risottati, ovvero cotti come fossero del riso. Vediamo come. Abbiamo bisogno di una padella piuttosto capiente. Anticamente venivano preparati in padelle di ferro oggi non più in commercio. Si può emendare tranquillamente usandone una da risotto, come per questo risotto cremoso delicato saporito e rapido da preparare ideale per una cena tra amici.

Al suo interno mettiamo l’olio e gli spicchi d’aglio per creare il classico soffritto. Poi butteremo la pasta a secco. Iniziamo a cuocere subito a fuoco vivo. Poi aggiungeremo la salsa di pomodoro e l’acqua che avremo precedentemente messo a scaldare in un pentolino a parte. Quando gli spaghetti si ammorbidiranno e sarà possibile girarli, iniziamo a farlo, badando bene che siano sempre coperti dall’acqua e dal pomodoro. Aggiungiamo poi il peperoncino a piacere, stando attenti a non esagerare. Il sugo dovrà avvolgerli e cuocerli bene, fino a quando verrà assorbito e diverranno cremosi. Quando li proveremo e saranno al dente, con una leggera crosticina, allora saranno pronti.

Ecco come preparare in pochi minuti e spendendo poco un primo piatto di pasta da brivido con aglio, olio, peperoncino e pomodoro, gli spaghetti all’assassina. Per un piatto diverso dal solito, con una cottura totalmente inedita. Una golosità sfiziosa che farà ricredere anche i più scettici.