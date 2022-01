Certo, ormai tra vaccini e green pass viaggiare è una possibilità alla portata di tutti. Nonostante questo, però, uscire dal Belpaese potrebbe ancora non essere allettante come un tempo. Perché allora lasciare l’Italia quando possiamo visitare posti bellissimi e monumenti spettacolari senza dover passare i confini?

Durante quelle poche vacanze che ci spettano agli inizi di gennaio, ecco allora che ci vengono in mente alcune idee davvero straordinarie. Scopriamo insieme ville reali e palazzi incantati per rendere indimenticabili i primi giorni di ponte del 2022.

Dal nord al sud Italia

Per chi si trova nella zona centro-sud dello Stivale un’opzione più che valida potrebbe essere la Reggia di Caserta. Questa residenza reale, che Carlo Borbone fece costruire nel 1750, doveva essere il centro ideale del Regno di Napoli. Degna di una qualunque famiglia reale europea, questa opera d’arte sconfinata è stata progettata da Luigi Vanvitelli per essere il gioiello della corona Borbonica. Grazie ai suoi bellissimi giardini, alle sfarzose sale da ballo e ai suoi scenografici appartamenti non ha nulla a che invidiare alla più conosciuta Versailles. Una pietra miliare dell’architettura e della storia italiana da vedere almeno una volta nella vita.

Un’altra villa particolarmente di rilievo, da andare a vedere durante queste vacanze, è la Villa Reale di Monza. Realizzata nello stile neoclassico su idea dell’architetto Giuseppe Piermarini, questo palazzo si ispira al modello delle ville lombarde. Costruita tra il 1777 e il 1780 per volere dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria fu pensata come residenza estiva per il figlio Ferdinando. Successivamente regalata da Vittorio Emanuele II di Savoia al figlio Umberto I, rappresenta uno tra i più bei monumenti italiani in assoluto.

Tra i vari monumenti, che potremmo visitare durante queste vacanze, ce n’è uno la cui storia è conosciuta in tutto il Mondo. Fra le viuzze della bellissima città veneta di Verona possiamo, infatti, visitare l’incredibile casa di Giulietta. Questo edificio di fine tredicesimo e inizio quattordicesimo secolo fece da sfondo alla celebre opera shakesperiana Romeo e Giulietta. Durante queste vacanze, prendiamoci allora qualche giorno per andare a visitare una città magica e romantica come Verona. Rivivendo le storie e il dramma di un’opera immortale dentro le caratteristiche mura della residenza dei Capuleti. Una perla pregiata dell’architettura, dell’arte e della storia italiana che saprà trascinarci in un mondo tutto suo.

