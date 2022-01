Dopo tanta attesa e trepidazione abbiamo finalmente accolto a braccia aperte il nuovo anno. Il 2022 potrebbe segnare un nuovo inizio per tanti di noi che finora avevano sofferto per diversi motivi. Chi ripone fiducia e spera nella buona sorte non potrà fare altro che rivolgersi all’oroscopo per sapere se andrà come si aspettava.

Lo anticipiamo subito: il 2022 sarà avaro di amore e ricchezza per qualche segno zodiacale. Ma a qualcuno andrà decisamente meglio e farà una bella iniezione di energia, a partire da subito. Infatti, sarà un gennaio al top per questi 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna ma uno dovrà fare attenzione a Marte avverso. Vediamo quali sono e se anche noi vi rientriamo.

Capricorno

La buona sorte gira e non aiuta sempre gli stessi. Per il 2022 è in arrivo un fiume di soldi, benessere e fortuna per 3 segni zodiacali. Ma se vogliamo concentrarci sull’inizio del nuovo anno, ecco quali potranno gioire sino dal primo momento.

Il primo tra i fortunati è il Capricorno. I nati sotto questo segno zodiacale avranno una partenza sprint, grazie al favore di Venere e Sole. Tutto questo darà loro il giusto impulso per sistemare le faccende lavorative rimaste in sospeso. Il periodo positivo potrebbe protrarsi addirittura sino a maggio, dove i giovani in cerca di occupazione potrebbero iniziare un gradito apprendistato.

Venere porta buone notizie anche in amore. Le coppie dovranno mettere da parte i risentimenti reciproci. I single, invece, potranno sperare in incontri piacevoli e interessanti.

Cancro

Partenza col botto anche per il Cancro, con Giove amico che darà il suo sostegno fino a inizio maggio. Sul lavoro si potranno sfruttare le energie accumulate per fare grandi cose. L’ottimismo in questo campo non mancherà.

Notizie meno confortanti arrivano dall’amore. Purtroppo, questa prima parte del 2022 vedrà il nostro partner metterci alla prova per riconquistare il suo appoggio. La gelosia potrebbe ostacolare i rapporti e sarà necessario cercare di riposare per non farsi travolgere dalla fatica.

Gennaio al top per questi 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna ma uno dovrà fare attenzione a Marte avverso

L’ultimo segno a gioire dall’arrivo del nuovo anno è quello dei Pesci. Come per Cancro e Capricorno, i miglioramenti si vedranno a partire dalla sfera lavorativa. Si andrà incontro a diverse opportunità e occasioni da non lasciarsi scappare.

Anche l’amore prenderà il volo: le coppie affermate vedranno stabilizzarsi la propria relazione e si potranno fare progetti interessanti assieme. Chi cerca l’anima gemella potrebbe finalmente vedere esauditi i propri desideri.

Un piccolo neo, però, potrebbe smorzare l’euforia dei Pesci: Marte ci metterà alla prova nelle giornate del 13, 14 e 27 gennaio. Per superare al meglio lo scoglio in vista si consiglia di risparmiare le energie fisiche e non farsi prendere dall’agitazione.