Cremoso delicato saporito e rapido da preparare questo risotto ideale per una cena tra amici

Non esiste solo il pranzo di Natale o quello della Vigilia o il cenone di Capodanno. In dicembre ci si concentra molto su questi eventi, ma una buona cucina deve restare aperta tutto l’anno. Indubbiamente, il periodo natalizio è quello più fervido, anche per il susseguirsi ravvicinato di momenti di condivisione a pranzo o a cena. Tuttavia, passate le feste, la vita sociale continua e i ritrovi con parenti e amici non dovrebbero mai mancare.

A Natale o Capodanno si cercano piatti più sofisticati, pensando di fare miglior figura. Per la quotidianità, però, non deve comunque venire meno la voglia di cucinare qualcosa di buono. Magari apparentemente più semplice o meno complesso, ma sempre gustoso e intrigante. Oggi proponiamo qualcosa di facile da preparare, molto informale se vogliamo, ma sempre buono. Un risotto con il mascarpone e il lime.

Uniamo le qualità di un formaggio a quelle di un agrume non proprio comunissimo. Perché abbiamo definito così il mascarpone? Semplice, perché non si ottiene dal latte, bensì dalla sua panna scaldata a 90 gradi, con l’aggiunta di acido citrico o succo di limone. Il che lo rende molto particolare come sapore, adatto alla preparazione di molti dolci. Il principale tra questi è il tiramisù. Andiamo, però, a vedere come cucinare questo risotto, partendo dagli ingredienti per quattro persone.

400 grammi di riso;

3 lime;

2 cucchiaini di pepe in grani;

250 grammi di mascarpone;

1 litro brodo vegetale;

scalogno;

olio extravergine d’oliva;

1 bicchiere di vino bianco.

Iniziamo con il dire che sarebbe meglio avere a disposizione del brodo vegetale cotto in precedenza con verdure come patate, carote e cipolle. In assenza, se ne può preparare uno utilizzando un dado vegetale. Il secondo è chiaramente più veloce. La preparazione parte grattugiando la scorza dei lime e poi spremendoli per ricavarne un succo che metteremo da parte.

Il soffritto, come per tutti i risotti, è la base. Tritiamo uno scalogno o, in alternativa, una cipolla bianca. Facciamo imbiondire in una padella capiente, poi versiamo il riso e facciamo cuocere a fuoco vivo per qualche minuto, aggiungendo poi il vino bianco e facendo sfumare. Aggiungiamo poi i grani di pepe. Possiamo utilizzare il classico nero, oppure quello rosa, per un gusto ancora più intenso. Versiamo il brodo non in eccessiva quantità. A mano a mano che il riso lo assorbe, lo andiamo ad aggiungere. La cottura, a seconda della qualità del riso, non dovrebbe durare più di 20 minuti.

Mantecatura

Al termine, aggiungiamo subito il succo di lime e, quando abbiamo spento la fiamma, i 250 grammi di mascarpone. Amalgamiamo bene con un cucchiaio di legno, in modo che il risotto diventi cremoso. Dopo aver impiattato, possiamo decorare con qualche scorza di lime e un po’ di grani di pepe, per rendere il piatto appetitoso anche alla vista. Cremoso delicato saporito e rapido da preparare questo risotto ideale per una cena tra amici, è pronto e sicuramente farà gongolare tutte le papille gustative.

