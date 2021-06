Da tempo ormai si sta diffondendo l’abitudine di depurarsi e prendersi cura del proprio organismo utilizzando quello che la natura ci offre. Piuttosto che ricorrere a prodotti industriali che si possono facilmente trovare nei supermercati, molti di noi utilizzando gli scarti della frutta e della verdura.

Grazie a questi possiamo preparare delle tisane, dei centrifugati o dei frullati che sono ottimi per la salute.

Tra la varietà di verdura che possiamo sfruttare come tisana c’è il carciofo. Spesso quando prepariamo un piatto a base di questo comune ortaggio buttiamo via le foglie più dure e gli scarti.

Oggi spiegheremo come è possibile preparare in modo facile e furbo una tisana salutare a base di carciofo e limone.

Come preparare in modo facile e furbo un’incredibile tisana naturale e depurativa

Per preparare la tisana al carciofo fatta in casa abbiamo bisogno di:

scarti di 5 o 6 carciofi;

2 litri d’acqua;

5 foglie di alloro;

1 limone.

Puliamo i carciofi e raccogliamo tutti i suoi scarti come le parti più dure, i gambi e tutto quello che non sfruttiamo per cucinare. Mettiamoli poi in un tegame o in un bollitore assieme al quantitativo di acqua indicato.

Laviamo e tagliamo poi il limone in quattro spicchi e aggiungiamoli ai carciofi e all’acqua. Aggiungiamo le foglie di alloro, preferibilmente fresche, e per chi lo gradisce è possibile aggiungere uno o due rametti di rosmarino.

Mettiamo il tegame sul fuoco aspettiamo la fase di ebollizione e lasciamo ancora sul fuoco per qualche minuto. Spegniamo il fuoco e lasciamo in infusione per qualche minuto, se lo preferiamo possiamo attendere che si raffreddi.

Adesso, con un colino, filtriamo la nostra tisana fatta in casa così da trattenere solo la parte liquida ed eliminare tutti gli altri ingredienti.

Travasiamo il tutto in una bottiglia grande di vetro e consumiamola anche fredda. L’ideale è lasciarla in frigo per qualche ora così da sorseggiarla fresca durante l’arco della giornata.

Ecco quindi come preparare in modo facile e furbo un’incredibile tisana naturale e depurativa.