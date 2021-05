Al di là della questione estetica, una pancia gonfia è sempre fastidiosa. Le cause possono essere molteplici e anche psicosomatiche. Lo stress, infatti, influisce notevolmente sui gonfiori, l’accumulo di grasso e di peso corporeo.

Ci sono quindi alcune regole fondamentali da seguire e con questi 5 accorgimenti avremo una pancia sgonfia e tonica pronta per la prova costume.

Alimentazione e allenamento

Stare troppo seduti e avere una vita troppo sedentaria, sia a lavoro che in casa è deleterio per la salute. E soprattutto la nostra pancia tenderà a rammollirsi e a gonfiarsi. Per mantenere un tono muscolare è quindi bene fare sempre un po’ di addominali. Questi esercizi si possono fare anche in 10-15 minuti al giorno dove vogliamo e come vogliamo.

I plank sono degli esercizi ottimali per rafforzare l’addome. La corsa e i saltelli sul posto mantengono i muscoli del ventre sempre attivi.

Per evitare poi l’accumulo di grassi regoliamo la nostra alimentazione in modo che sia equilibrata. Non esistono nemici, quindi possiamo mangiare quello che ci piace. Sono da equilibrare le quantità e la varietà ed è meglio preferire una dieta il più possibile vegetariana. Attenzione anche alla consumazione di alcolici che oltre a farci venire la pancetta è deleteria per il fegato. Inoltre, è utile sapere quando assumere cibi calorici o meno calorici. La mattina possiamo permetterci zuccheri dolci e anche proteine. La sera si prediligono invece verdure e sali minerali, ovvero zuppe e minestroni.

Con questi 5 accorgimenti avremo una pancia sgonfia e tonica pronta per la prova costume

Esistono numerose tisane che servono a drenare e sgonfiare. La menta piperita e la liquirizia sono ingredienti perfetti per un’ottima tisana digestiva e depurativa.

L’acqua di carciofi o tisane a base di tarassaco sono altrettante depuranti e soprattutto combattono la ritenzione idrica. Stimolano anche la funziona epatica e renale, stimolando quindi la diuresi.

Il finocchio e la melissa sono calmanti e sgonfianti e se aggiungiamo la bardana, questa avrà una proprietà magica per la nostra pelle. Infatti, la bardana si usa insieme alla viola del pensiero per depurare intestino e fegato e rimuovere impurità dalla pelle.