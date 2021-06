Tutti pazzi per la conversazione di gruppo sulle nuove chat vocali

Dopo un anno di lockdown passato in videochiamate con amici e colleghi, non ne possiamo più di stare seduti davanti a un monitor o fissare lo schermo del telefono. È ora di dedicarsi ai contenuti audio, che hanno il vantaggio di poter essere fruiti anche mentre ci muoviamo o facciamo altro.

Tutti pazzi per la conversazione sulle nuove chat vocali? Parrebbe di sì. Scopriamole con l’aiuto degli Esperti di Tecnologia di ProiezionidiBorsa.

La riscossa dei contenuti audio

D’altra parte, i contenuti audio si ascoltavano già un secolo fa: le madri cucinavano o cucivano ascoltando la radio. Le piattaforme come Audible di Amazon e Storytel propongono sia classici che nuove uscite, in concorrenza l’una con l’altra a suon di esclusive.

Sono presenti non solo romanzi e saggi, ma anche serie originali in podcast e veri e propri audiogrammi. Possiamo ascoltare in audio saggistica e gli articoli di giornali online, che offrono la versione audio degli articoli più importanti.

Clubhouse è una piattaforma social basata su conversazioni vocali in diretta, accessibile solo su invito e lanciata in un primo momento esclusivamente per i sistemi Apple. Se n’è parlato molto da noi e pare che sia un ottimo posto per condurre o semplicemente ascoltare conversazioni interessanti.

L’idea lanciata Clubhouse è stata subito ripresa da Twitter, che ha lanciato Spaces, una funzione del tutto simile. Mentre Facebook ha annunciato che presto aprirà delle Live Radio Rooms.

Per le chat vocali di gruppo c’è Discord

Qualcuno ha pensato di creare un prodotto dedicato agli adolescenti. Si chiama Discord ed è una piattaforma dedicata agli appassionati di videogiochi che permette di gestire chat vocali e videochiamate. Negli ultimi mesi è diventata popolare anche tra chi non è appassionato di videogiochi.

Permette di organizzare in modo elegante lezioni, gruppi di discussione, riunioni. La sua arma vincente è la possibilità di estendere il più possibile le opzioni di uso, seguendo la nostra vita in ogni momento e situazione. Discord è un social audio che si evolverà sicuramente anche anche in ottica business.