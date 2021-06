Moltissime persone la mattina appena sveglie, oppure la sera prima di andare a dormire, bevono acqua e limone. Questa miscela si dice sia molto potente e che faccia molto bene all’organismo perché lo depura da tossine e dà una carica di vitamina C al corpo.

I segreti che nessuno dice quando si beve ogni giorno acqua e limone

Anche molte star assumono acqua e limone per rimanere sempre in linea e non assumere grassi. Però, se da una parte si potrebbe andare incontro ad alcuni benefici, dall’altra bisogna fare molta attenzione a quando si assume quotidianamente acqua e limone.

È di fondamentale importanza ricordarsi che molto spesso l’acido citrico, acido presente nel limone, si usa per le pulizie di casa. Il che significa che è un ottimo alleato nella rimozione dello sporco. Vediamo allora i segreti che nessuno dice quando si beve ogni giorno acqua e limone.

Partiamo dai denti

Bere ogni giorno acqua e limone farà pure bene all’organismo, ma non fa benissimo allo smalto dei denti. Infatti l’acido citrico assunto ogni giorno per tanto tempo andrà a rovinare lo smalto. Si ricorda che questa sostanza non si rigenera, quindi è molto importante prendersene cura ed evitare di rovinarlo.

Quello che possiamo fare è bere la nostra acqua e limone con una cannuccia, (possibilmente di plastica riciclata per essere eco-friendy). Seconda cosa da fare dopo aver bevuto acqua e limone è bere dell’acqua che ristabilisce il pH della bocca. Terza cosa evitiamo di lavarci subito i denti.

Pensiamo anche allo stomaco

Dunque, altra grande incognita è lo stomaco. Ricordiamo che stiamo ingerendo dell’acido citrico la mattina appena svegli. Se soffriamo di gastrite, problemi di digestione o reflusso prima di assumere acqua e limone sarebbe meglio chiedere al proprio medico. Perché l’acido del limone potrebbe accentuare questi fastidi e quindi forse è meglio evitare di assumerlo. Quindi, conviene sempre chiedere al proprio medico e sentire cosa consiglia di fare.

