Come preparare in cinque minuti un cremosissimo dessert a bicchiere con le fragole bello anche da vedere

Alcune volte preparare dei dolci deliziosi è questione di pochi minuti. È sempre conveniente guardare cosa si ha in dispensa e valutare che frutta c’è in frigo. Infatti, con la frutta di stagione è possibile ottenere dei dessert freschi e molto gustosi.

Nel caso in cui si abbia poco tempo e degli ospiti per un pranzo o una cena bastano pochissimi ingredienti per creare un dolce indimenticabile.

Scopriamo insieme come preparare in cinque minuti un cremosissimo dessert al bicchiere con le fragole, bello anche da vedere.

Ingredienti

Per la crema:

-300 g di mascarpone;

-80 g di zucchero bianco;

-1 cucchiaino da caffè di brandy.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti per il bicchiere:

-200 g di fragole;

-5 biscotti ai cereali.

Preparazione

Per preparare il dolce a bicchiere con le fragole la prima cosa da fare è realizzare la crema. In una ciotola versare il mascarpone, lo zucchero e un cucchiaino da caffè di brandy e attendere un minuto. In questo modo lo zucchero sarà più umido e sarà più facile montare tutti gli ingredienti insieme.

Quando il composto sarà omogeneo e senza grumi sarà pronto.

Adesso bisogna concentrarsi sulla composizione dei bicchieri. Dopo aver scelto il set dei bicchieri che più ci piace è il momento di sbriciolare i biscotti e versarli sul fondo.

La scelta dei biscotti ai cereali non è casuale: grazie ai cereali si otterrà una consistenza più croccante che andrà a bilanciare la cremosità del composto mascarpone e zucchero.

Infine, le protagoniste del dolce: le fragole. Dopo aver lavato per bene le fragole ed eliminato il torsolo bisogna tagliarle. Possiamo farle dadini, a pezzettoni o lasciarle intere: saranno la nota colorata e doneranno una nota di acidità alla dolcezza della crema e alla croccantezza dei biscotti.

Si può concludere con una sbriciolata di biscotti sulla superficie e una fogliolina di menta.

Occhio al tempo: non si possono preparare questi dessert con molto anticipo. Ciò perché i biscotti potrebbero rammollirsi e perdere la loro croccantezza. Inoltre,le fragole rilasceranno il succo e rovinerebbero la crema.

Ecco come preparare in cinque minuti un cremosissimo dessert al bicchiere con le fragole, bello anche da vedere.