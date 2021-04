5 ingredienti per un dolce al cucchiaio fresco, pronto in 5 minuti e light, il salva-dessert perfetto per la primavera

Le fragole sono il grande piacere della primavera. È un frutto goloso e super leggero, infatti ha pochissime calorie. Ma quando arriva il periodo giusto dell’anno, fra aprile e maggio, le fragole raggiungono il loro naturale grado di dolcezza e allora sono una vera goduria. Non serve neanche zucchero, sono già dolci di loro. Quindi inizia la voglia di metterle ovunque. Questo, ad esempio, è un perfetto dessert alle fragole, dell’ultimo minuto. Solo 5 ingredienti per un dolce al cucchiaio fresco, pronto in 5 minuti e light. Vediamo come prepararlo.

Ingredienti per un dessert monoporzione

a) 2 savoiardi;

b) 3 cucchiai di yogurt greco;

c) 2 cucchiai di mascarpone;

d) 2 cucchiaini di miele;

e) 4 fragoloni.

Procedimento

Preparare questo dessert è veramente di una semplicità incredibile. Si può fare all’ultimo minuto, basta avere gli ingredienti ben freddi da frigo, e risolvere il problema del dessert per una cena improvvisata. Ma questo dolce non è buono solo come fine pasto ma anche come colazione o come merenda, perché è fresco ma anche leggero e da la carica. Per una versione ancora più leggera, può essere preparato solo con lo yogurt, ma la versione con il mascarpone è più golosa.

Per preparare questo dolce in monoporzione sono consigliabili dei bicchieri bassi in vetro trasparente. Questo permetterà di vedere gli strati del dolce e renderà tutto più divertente e esteticamente gradevole. Anche se si tratta solo di 5 ingredienti per un dolce al cucchiaio fresco, pronto in 5 minuti e light, vogliamo che sia comunque scenografico. Come prima cosa, sbriciolare grossolanamente i biscotti savoiardi e mettere da parte. Poi mescolare i una ciotola lo yogurt greco, il mascarpone e il miele. Mettere da parte anche la crema.

Lavare e tagliare in pezzi grossi le fragole e asciugare per bene.

Ora siamo pronti per comporre il nostro dolce

Sul fondo del bicchiere disporre la metà dei biscotti sbriciolati. Dopodiché aggiungere metà della crema realizzata con yogurt e mascarpone. Sulla crema, disporre poco meno della metà delle fragole. Ripetere tutti e tre i passaggi nuovamente, con gli ingredienti rimasti, creando 2 strati di ogni ingrediente. I passaggi vanno ripetuti prestando attenzione a non sporcare i bordi del bicchiere. Lo strato finale sarà composto di pezzettoni di fragole, che lo renderanno molto appetitoso alla vista. Per decorare si può aggiungere anche un ciuffetto di menta in cima. Solo 5 ingredienti per un dolce al cucchiaio fresco, pronto in 5 minuti e light. Il salva-dessert perfetto per la primavera che vi farà fare un figurone.