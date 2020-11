Il nocciolato o nougat non è altro che una pasta ottenuta mescolando insieme un’uguale quantità di nocciole macinate finemente e zucchero a velo, con una piccola aggiunta di cacao.

La pasta ottenuta dovrà essere quasi completamente priva di acqua, morbida ed omogenea. Per preparare un buon nocciolato in casa velocemente, si deve poter tagliare facilmente con un coltello e non deve contenere più del 50% di zucchero.

Si possono anche preparare vari tipi di nocciolato con i 3 ingredienti sopra citati:

Il nougat alle nocciole, che consiste unicamente di nougat diluita con oli vegetali con o senza l’aggiunta di cacao. Il nocciolato al latte, detto anche gianduia che è un impasto di nougat e cioccolato al latte Il nocciolato alla panna che consiste nel cioccolato gianduia arricchito con panna.

Come preparare il nocciolato in casa velocemente

125 g zucchero

125 g nocciole macinate finissime

2 cucchiai di panna

300 g di cioccolata al latte

Procedimento

Mettere sul fuoco una casseruola con zucchero e lasciarla diventare di color dorato.

Aggiungere le nocciole macinate e mescolare energicamente per poi estendere velocemente questa specie di croccante finché è ancora molle su un foglio steso di carta forno.

Far raffreddare il croccante e romperlo a pezzi riducendolo di nuovo in polvere raccogliendo il macinato in una terrina.

Sciogliere il cioccolato al latte in bagnomaria e unirlo al croccante macinato insieme a due cucchiai di panna e mescolare bene.

Foderare di carta forno un tegame ed estendervi l’impasto allo spessore di 2 cm e lasciarlo raffreddare per poi tagliarlo a pezzi regolari della grandezza che si preferisce. Se non si consuma subito, avvolgerlo in pellicola.

Il nocciolato fatto in casa deve essere conservato sempre in un luogo fresco ed asciutto, altrimenti diventerà molle e le nocciole tenderanno a depositarsi sul fondo. Questo comunque non sarà un problema per la semplice ragione che è così buono da non durare in casa il tempo necessario per deformarsi e tanto meno deteriorarsi.

