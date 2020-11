Ebbene, a volte vediamo persone che alzano il volume della radio in maniera esponenziale e pensano di mettersi positivamente in evidenza. Il punto, però, è che disturbano tutti, senza alcun rispetto per la quiete, il lavoro e lo studio delle persone. Tuttavia, per comprendere meglio il senso e la gravità di siffatto comportamento, è d’uopo rispondere alla domanda: “perché non si può alzare il volume della radio come più ci piace?”.

Ebbene, nei confronti di chi ha il volume dell’autoradio troppo alto, non è prevista solo una multa per guida pericolosa ma può ricorrere anche un reato. A chiarirlo è stata una sentenza della Corte di Cassazione, ossia la n. 7543 del 2016. Analizziamola per capire cosa ha dedotto in merito.

La disciplina e l’opinione della Cassazione

L’art. 155 del C.D.S. stabilisce che il volume dell’autoradio deve rientrare entro le soglie stabilite dal Regolamento di attuazione. Quest’ultimo, a sua volta, stabilisce che la musica non possa superare “60 Leq dB”, misurato in un determinato modo. Tuttavia, in assenza di strumenti di precisione, disponibili nel momento esatto in cui deve rilevarsi l’infrazione, la valutazione è rimessa alla discrezionalità dei verbalizzanti.

Sicché, in caso di supposta violazione della discorrenda regola di condotta, è prevista una sanzione di carattere amministrativo. Essa consiste in una multa che va da 41 a 168 euro. Tuttavia, oltre alla sanzione amministrativa, se il rumore disturba il vicinato, può scattare anche il reato di disturbo della quiete pubblica. È quanto, appunto, dedotto dalla Corte di Cassazione, nella sentenza su menzionata. Secondo i giudici, infatti, con riferimento a tale condotta, non ci sono dubbi.

Cioè, quando ad essere disturbato non è un solo soggetto o alcuni ma una collettività indeterminata, vi sono tutti gli estremi per contestare il reato di cui all’art. 659 c.p. . Inoltre, trattasi di un comportamento potenzialmente molesto, rispetto al quale è consequenziale il sequestro dell’impianto stereo presente nella vettura, quale strumento utilizzato per la molestia. Queste sono le ragioni che possiamo prendere in considerazione per spiegare perché non si può alzare il volume della radio come più ci piace.

