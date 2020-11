Börek il piatto turco che sta spopolando in Italia

Perché il börek sta spopolando in Italia pur essendo un piatto turco?

Il börek è un pietanza che viene spesso proposta in una miniserie trasmessa nel primo pomeriggio sulle reti Mediaset. Il famoso piatto turco viene mostrato in molte puntante con un aspetto a dir poco appetitoso e spesso in presenza del protagonista Can Yaman, idolo indiscusso delle donne.

La versione con le melanzane, conosciuta in Turchia come Patlican Börek, viene proposta come una torta a forma di spirale con un delizioso ripieno.

La ricetta del piatto turco börek che sta spopolando in Italia

Il börek è una pietanza turca che ha come ingrediente principale lo yufka, cioè un tipo di pasta sfoglia sottile che occorre per arrotolare il ripieno.

Nella versione che vederemo in seguito sarà proposta con la pasta fillo e con ripieno di melanzane. Il ripieno del börek può essere sostituito con: formaggio, carne macinata e verdure a scelta.

Gli ingredienti

rotolo di pasta fillo o pasta sfoglia di circa 300 g

2 melanzane di dimensioni medie

1 uovo

cipolla q.b.

1 spicchio d’aglio

1 pomodoro o concentrato q.b

prezzemolo

sale

pepe nero

latte q.b.

olio extravergine d’oliva

Preparazione

Mettere in padella con i bordi alti l’aglio, la cipolla tritata, le melanzane e il pomodoro pelato fatto a cubetti e il prezzemolo tagliato finemente.

Aggiungere sale, pepe, olio extravergine di oliva e un po’ d’acqua.

Cuocere a fuoco medio per 20-30 minuti, finché le melanzane non saranno tenere, e lasciar raffreddare il ripieno. Fare attenzione che non ci sia acqua nella pentola e nel caso toglierla. Il ripieno dovrà avere una consistenza abbastanza compatta per poter risultare facile da lavorare.

Prendere una teglia da forno ed ungerla con un filo d’olio per riporre il nostro börek.

Usare due sfoglie di pasta fillo o anche di più e inumidirle con uovo sbattuto, latte e olio extravergine di oliva o la semplice acqua di cottura.

Stendere il ripieno di melanzane orizzontalmente con un cucchiaio e arrotolare la pasta fillo.

Dopodiché si potrà disporre il roll formando la forma di spirale dentro la teglia da forno.

Prima di riporre la pietanza in forno preriscaldato a 200° bisognerà spennellare la parte superiore con uovo sbattuto unito all’olio extravergine di oliva.

Dopo 30 minuti di cottura, quando la superficie sarà dorata, il börek sarà pronto.

