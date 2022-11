Bonus TV diventa ancora di salvezza prima di Natale per molti televisori nelle case degli italiani

Si avvicina ormai a grandi passi la transizione al nuovo digitale terrestre. Un passaggio che costringerà molte famiglie, per coloro che non lo avessero ancora fatto, a cambiare il vecchio televisore. Oppure ad acquistare un decoder.

Al riguardo ci sono già da tempo dei contributi statali. Proprio per l’acquisto di decoder e di televisori che, essendo di ultima generazione, sono compatibili con il nuovo segnale del digitale terrestre. Ad oggi, la roadmap relativa al passaggio al nuovo digitale terrestre si concluderà l’anno prossimo.

Bonus TV diventa ancora di salvezza in vista dell’appuntamento del 20 dicembre

Dal sito Internet del MiSE, infatti, si legge che la transizione definitiva al nuovo digitale terrestre scatterà a partire dall’1 gennaio del 2023. Ma le risorse per i contributi statali sono esaurite. Ed ora spetterà al nuovo Governo di centrodestra decidere se rifinanziare o meno la misura.

Pur tuttavia, il Bonus TV diventa ancora di salvezza, o potrebbe diventarlo entro il prossimo 20 dicembre del 2022. Che è la data in corrispondenza della quale nessun canale televisivo userà più la codifica MPEG-2. In quanto si passerà definitivamente all’MPEG-4. Per tutti i canali.

Questo significa che, dal 21 dicembre del 2022, in Italia i canali televisivi, attraverso la piattaforma del digitale terrestre, si potranno vedere se e solo se l’apparecchio in ricezione supporta l’HD. Ovverosia l’alta definizione. Quindi, chi non ha il televisore HD dal 21/12 non vedrà più nulla e dovrà cambiare il televisore. Magari proprio sfruttando i contributi statali se questi saranno rifinanziati come sopra detto.

Il passaggio dall’MPEG-2 all’MPEG-4 si completerà il prossimo 20 dicembre dopo che già, per alcune emittenti locali, e pure per alcuni canali televisivi della RAI e del Gruppo Mediaset, si è passati alla nuova codifica per l’alta definizione.

Quali sono i contributi statali per acquistare un decoder o un nuovo televisore compatibile

Al netto della disponibilità delle risorse, ricordiamo che i contributi statali accessibili per comprare un nuovo televisore, o un decoder, sono due. Precisamente, il contributo per l’acquisto di una TV, con la contestuale rottamazione del vecchio apparecchio, fino ad un massimo di 100 euro. Ed il contributo per TV o per acquisto decoder fino a 50 euro. Ma nel rispetto di un limite ISEE che è pari a 20.000 euro. Inoltre, l’accesso ai due Bonus, tra l’altro, è subordinato all’essere in regola con il pagamento del canone RAI. Per il contributo fino a 100 euro, invece, non ci sono dei limiti di reddito da rispettare ai fini ISEE.