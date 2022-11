Buonissima con ricotta e cioccolato, la pera è sfiziosissima nelle ricette salate

Se in questa stagione è quasi impossibile non mangiare un dolce a base di mela, lo stesso si può dire per la pera. Ne esistono tantissima varietà, che si distinguono per forma, sfumatura della buccia, consistenza e gusto. In base a queste loro caratteristiche di base, risultano più o meno indicate per una certa categoria di ricette. Pensiamo ad esempio alle pere Williams, dolci e succose, che occupano i frigoriferi dei supermercati da agosto a febbraio. Sono ottime per macedonie, frullati, succhi di frutta e confetture, ma possiamo anche renderle protagoniste di un buon dolce.

Effettivamente, anziché cimentarci in un dolce come ad esempio un rotolo alla crema con gocce di cioccolato, potremmo fare la più leggera torta di pere e cioccolato. In ogni caso, seppur buonissima con ricotta e cioccolato, la pera poi è sfiziosissima anche se abbinata a ricette salate. In effetti, una varietà come le Santa Maria, ad esempio, più piccole e meno zuccherine delle precedenti, si presta benissimo ad accompagnare la carne. Non resta dunque che scoprire come utilizzare la pera nelle ricette salate, che siano primi o secondi piatti, ma anche antipasti.

Pere, formaggi, frutta secca

Per introdurci a piccoli passi nel mondo delle ricette salate che hanno come protagonista la pera, cominciamo con un antipasto. Facilissimi, oltre che veloci, i crostini con noci, ricotta e pera, sono lo stuzzichino perfetto prima di un pranzo o una cena importanti. Eleganti, ma non troppo formali, ma soprattutto leggeri, sono il giusto compromesso tra sapidità e dolcezza. Punto di forza è poi sicuramente la nota croccante data dall’utilizzo delle noci, protagoniste anche della successiva ricetta che proponiamo.

Sappiamo bene che l’accoppiata pere e formaggio è un classico quando si tratta di condire il risotto, in particolare quando si tratta del taleggio. Ma se ci interessa dare una nota di sapore diversa da quella più intensa del taleggio, possiamo sempre usare la ricotta o altro formaggio cremoso. Usiamo ad esempio il gorgonzola e poi saranno le noci, questa volta assieme alla scorza di limone grattugiata, a dare il giusto sprint al piatto. Ulteriore variazione sul tema potrebbe essere quella di giocare con la combinazione brie, pere e mandorle.

Buonissima con ricotta e cioccolato, la pera rende più saporiti i piatti di carne

Tuttavia, se l’accoppiata con il risotto è praticamente assodata, non è comunque meno interessante quella con la carne. Da questo punto di vista, una ricetta cult è sicuramente il filetto di maiale alle pere, che è rivisitabile anche nella versione con le mele. Scalogno, zucchero di canna, sale, acqua, burro, pepe e vino bianco, oltre naturalmente a pere e carne, sono i pochi ingredienti da utilizzare.

Oppure ancora, come passare il pranzo della domenica senza fare scorpacciata di un buon arrosto fumante, soprattutto nella stagione fredda? Ebbene, anziché cucinarlo rendendolo saporito con il classico sughetto, giochiamo con la frutta. Nello specifico, farciamo l’arrosto con dadini di pera e cannella e accompagniamo le fette nei piatti con dadolata di pere Kaiser caramellate. Per dare al piatto un tocco in più, concludiamo con un fondo di burro e aceto balsamico.