Come potremmo evitare il fortissimo dolore ai piedi con i tacchi grazie al sale rosa

Chi ama i tacchi alti spesso la sera si ritrova con i piedi indolenziti. Un tacco sottile non riuscirebbe a dare la corretta stabilità al piede. Il peso del corpo si sposta in avanti, dalla parte posteriore all’avampiede, la zona vicino alle dita, che subisce un carico eccessivo. Il tutto peggiorerebbe se oltre al tacco a stiletto la scarpa ha anche una punta stretta, che comprime il piede e potrebbe causare infiammazione al metatarso. Quest’ultimo è l’osso lungo del piede posizionato nell’avampiede, che lo sostiene nella camminata. Anche nervi e tendini potrebbero essere interessati da questo disturbo.

Nelle persone predisposte, il tacco alto potrebbe accelerare la formazione dell’alluce valgo. Si tratta di una patologia data dallo spostamento verso l’esterno dell’alluce, che causa dolore e alterazione estetica. Attenzione anche alle scarpe troppo basse, che al contrario caricano l’area posteriore del piede, provocando infiammazioni al retropiede, al tallone e al tendine d’Achille. Molte lettrici si potranno allora chiedere come potremmo evitare il fortissimo dolore ai piedi se si indossano i tacchi per troppo tempo. Anzitutto, serve un po’ di buonsenso. La calzatura ideale avrebbe un tacco di 3 o massimo 4 centimetri, con base larga. Ovviamente, se proprio si vogliono indossare tacchi vertiginosi, la cosa migliore è farlo quando non si deve camminare troppo.

Come potremmo evitare il fortissimo dolore ai piedi dopo ore con i tacchi

Per trattare i dolori a tendini e nervi la cosa migliore da fare rimane sempre quella di rivolgersi al proprio medico. Sarà lui a consigliare eventualmente una terapia ad hoc. Si può trattare sia di tecarterapia che di laserterapia, entrambi trattamenti non invasivi che sfruttano il primo l’azione di radiofrequenze e il secondo la luce laser. Di norma non vengono passati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma si possono effettuare a un costo accessibile presso centri specializzati. Questo, ovviamente, sempre dietro consulto medico. Qualora servissero, si potrebbe anche ricorrere all’uso di farmaci specifici che trattino il dolore e le eventuali infiammazioni.

I migliori rimedi naturali per il dolore

Un altro sistema per trattare questi dolori è il drenaggio linfatico, oppure il taping. Si tratta di terapie mediche che di norma vengono somministrate da esperti qualificati. Molte persone avrebbero tratto beneficio da queste tecniche, riducendo i gonfiori e migliorando la circolazione ai piedi. Anche alcuni esercizi mirati di stretching possono essere di grande beneficio, specie per chi sta seduto tanto tempo e ha bisogno di rilassare muscoli e articolazioni contratte. Infine, un rimedio naturale per il dolore consiste nel pediluvio con sale rosa dell’Himalaya. La sera, prima di andare a dormire, basta scioglierne 100 g in 250 ml di acqua tiepida e aggiungere tre gocce di olio essenziale alla menta. Sarà un vero toccasana per i piedi doloranti.