Mamme d’Italia, e se tornasse il Servizio di Leva obbligatorio? La provocazione da un fedelissimo di FDI

Al sol pensiero viene il mal di pancia. Quello strano malessere che non ha origine da una cattiva digestione o da un virus intestinale, ma che prende e travolge tutta la persona il giorno prima degli esami. Prima delle interrogazioni e delle prove di verifica di quelle materie più ostiche. A lanciare l’amo è Paolo Petrecca, attuale Direttore di RaiNews. Attivissimo su Twitter, il giornalista qualche giorno fa, tra i diversi messaggi di stampo meloniano, riporta in auge un argomento che ormai avevamo chiuso nella cassa dei ricordi. Quelli brutti!

Anche se, per molti, il Servizio di Leva obbligatorio nel passato rappresentava l’esperienza di vita, magari cruda, che consentiva la transizione all’età adulta. A quella fase della vita matura non tanto per un dato anagrafico quanto sostanziale a suon di responsabilità e scelte audaci. Per dirla con parole dell’ex Capo del Dicastero dell’Economia (Tommaso Padoa-Schioppa), se oggi ci sono molti bamboccioni quarantenni è anche perché non c’è più il Servizio di Leva obbligatorio.

Da quale pulpito arriva la proposta

Paolo Petrecca è Direttore di RaiNews 24. Ha 58 anni e un curriculum di tutto rispetto. Giornalista professionista dal 1997, dopo diverse esperienze in emittenti locali televisive accede alla radio RTL 102.5 dove è conduttore e corrispondente. Successivamente approda in RAI e qui la sua ascesa professionale si sviluppa in diversi ruoli e in modo abbastanza repentino. Da tempo collabora anche con l’Università La Sapienza di Roma, dove esercita l’attività di docente e collabora con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. Il suo orientamento politico, a quanto si dice, pende a destra. E di molto.

Mamme d’Italia, e se tornasse il Servizio militare obbligatorio per tutti?

Non a caso, nell’ambito del totonomi per il rimpasto degli incarichi in casa RAI, che dovrebbe aversi la prossima primavera, lui pare al vertice della top ten. Potrebbe occupare la poltrona del Direttore del TG1. Monica Maggioni sta facendo del suo meglio per cercare di non pungolare troppo l’attuale Governo. Non a caso di recente punta su un ostentato orgoglio Made in Italy, per non parlare di quella foto del minatore che col viso coperto di nero accompagna suo figlio alla partita di pallacanestro. Immagine evocativa dei conservatori degli States. Ma tutto questo potrebbe non bastare, così la poltrona della Maggioni potrebbe passare ad altri. E Petrecca, che non fa mistero delle sue idee filo-meloniane, è tra i papabili.

A supporto del suo twitt, Petrecca scrive un bell’articolo. Quindi, care mamme d’Italia, e se tornasse il Servizio militare sarebbe dura da digerire. L’articolo del Direttore fa riferimento all’importanza per un Paese di disporre di un corpo militare pronto a difendere l’Italia in caso di attacchi armati o guerre vere e proprie. Non da ultimo uno staff di giovani con l’elmetto audace e spinto da un sentimento identitario e di amore per la Patria che probabilmente non ha più. Certo la sortita, al momento, rimane un messaggio social. Quel che ne ricaviamo è l’indiscusso credo politico del Direttore e quell’incipit rispetto al ripristino del Servizio di Leva obbligatorio che fa rabbrividire molti giovani e mamme. L’augurio è che la Meloni, presa dai mille impegni, non abbia letto!