Spesso molti di noi sono ossessionati dal proprio ventre. Infatti quando ci si sveglia questo sembra piatto e di dimensioni ridotte, mentre verso sera si presenta più grosso e molliccio. Questo fenomeno è fisiologico dato che le sue dimensioni variano anche perché al suo interno viene processato il cibo che introduciamo tre volte al giorno. In altri casi però potrebbe trattarsi semplicemente di un accumulo di gas all’interno dello stomaco o dell’intestino, dato da determinate circostanze che possono essere risolte solo con un controllo. Oggi andiamo ad analizzarle insieme. Per questo spieghiamo come potremmo eliminare il gonfiore addominale e distinguere questo fenomeno da un aumento di peso. Vediamo insieme quali sono i segnali che ce lo fanno intuire.

Le diverse cause che portano la pancia a lievitare

La prima mossa da fare per capire se il proprio addome è effettivamente gonfio è una prova del tatto. Infatti la pelle dovrebbe risultare tesa e dura e si potrebbero verificare degli spiacevoli episodi di meteorismo. Allo stesso modo la regolarità in bagno potrebbe risultare compromessa, alternando delle fasi di costipazione e di dissenteria o manifestando a lungo uno di questi due stati. Le cause però possono essere molteplici. Ad esempio può derivare dallo stress, dal fumo o da una tendenza a mangiare troppo in fretta o da intolleranze e cattive abitudini alimentari.

In alcuni casi questa condizione può portare a delle infiammazioni molto forti. In questo caso è meglio confrontarsi con un medico per capire come trattarla al meglio perché potrebbe anche essere una conseguenza di un altro problema. È necessario chiamare uno specialista quando ci si trova di fronte a una perdita di peso ingiustificata, dolori addominali o pettorali.

Come potremmo eliminare il gonfiore addominale e distinguere la pancia dura e piena di aria dal grasso

Quando si tratta però di capire la differenza fra questa condizione e un aumento di peso, molti fanno fatica a mantenere l’oggettività. Infatti sarebbe meglio farsi aiutare da un occhio esterno. Il grasso, infatti, generalmente non è localizzato e si distribuisce lungo tutto il corpo. Potrebbe quindi essere possibile presentare degli accumuli anche in altre aree come braccia, cosce, seno e sedere. Inoltre quando si tocca l’area interessata non si incontrano resistenza, ma la consistenza morbida tipica dell’adipe.

Lettura consigliata

Diciamo addio ai chili di troppo mangiando con serenità pane, pasta e patate senza alzare l’indice glicemico