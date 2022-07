Neve bianca è uno dei suoi soprannomi. Tuttavia il richiamo al fenomeno atmosferico che fa sognare i bambini d’inverno non ha un’accezione positiva. Vedere magliette scure e giacche ricoperte di piccole scaglie bianche non è affatto piacevole. Se poi a questa si accompagnano capelli unti, che paiono sporchi anche se lavati solo un giorno prima, ecco che il quadro diventa ancor più sconsolante.

In commercio esistono numerosi prodotti che promettono l’eliminazione della forfora. Shampoo di ogni tipo che si rivolgono a tutti i cuoi capelluti. Dal grasso fino al secco. Se poi passiamo alle farmacie, la gamma si allarga ancora di più, con soluzioni sempre più specifiche e costose, per risolvere un problema davvero fastidioso.

La forfora, infatti, non è altro che il distacco di pelle morta dal cuoio capelluto. Questo fenomeno non ha solamente una causa. Di conseguenza, prima di iniziare ad acquistare ogni tipo di prodotto, sarebbe consigliata una visita dermatologica per accertarne i motivi. Potrebbero essere davvero molti. Dallo stress a una cattiva alimentazione fino a patologie fungine o psoriasi. Individuare le cause diventa fondamentale per trovare la soluzione adatta.

Certo, è vero che ci sono trattamenti naturali per la pelle che possono essere attuati senza bisogno di recarsi presso un centro specializzato. Utilizzando delle risorse naturali o degli alimenti è possibile migliorare la salute di alcune parti del nostro corpo. È quello che vedremo tra poco.

Come eliminare la forfora preparando una maschera con un ingrediente naturale che tutti dovremmo avere in frigorifero

Per eseguire questo trattamento, ci basta semplicemente aprire il frigorifero. Qui, sarebbe buone norma tenere dei barattoli di yogurt magro. Nutrienti e ricchi di proprietà benefiche, essi potrebbero aiutarci anche per eliminare la forfora.

Infatti, vedremo come le qualità di questo alimento siano particolarmente efficaci per nutrire il cuoio capelluto limitandone la comparsa. Andremo a preparare una maschera che possa dare nuovo vigore ai nostri capelli, riparando la cute e lasciandoli più morbidi.

Gli ingredienti di cui è composto lo yogurt sono acido lattico, colina, calcio, zinco, potassio e fosforo. Oltre a vitamine dei gruppi A, B e C, con la niacina a concludere il tutto. I primi servono principalmente a nutrire, idratare e dare morbidezza al cuoio. Le seconde a riparare i danni alla cute, a rinforzarla oltre a rendere il capello più forte. L’ultima, la niacina, a dare nuovo impulso alla circolazione sotto la cute.

Come procedere

Quindi, un mix davvero ottimo per rinvigorire tutto ciò che provoca la comparsa della forfora. Sarà sufficiente aprire un vasetto da 125 grammi, versarlo con attenzione sui capelli e massaggiare bene. Ci soffermeremo soprattutto sulle parti più soggette, quindi la nuca e la fronte. Lasceremo agire per una decina di minuti abbondanti, per poi risciacquare abbondantemente. Al termine, con uno shampoo neutro e delicato, potremo lavare il tutto.

È un trattamento che può essere eseguito ogni tre o quattro giorni. I suoi effetti si vedranno quasi subito, passandoci una mano tra i capelli e sentendoli più morbidi.

Ecco, quindi, come eliminare la forfora preparando una maschera con un semplice yogurt magro. Un rimedio naturale davvero facile da applicare. Non l’unico, però, perché ne esistono anche altri per combattere i nemici del cuoio capelluto, come la dermatite seborroica.

