Si spendono circa 20 euro al litro per acquistare questo alleato di bellezza per i nostri capelli, per le ciglia o per la barba. E ne basterebbe davvero una piccola quantità per ottenere degli effetti benefici.

Si tratta di un olio naturale che potrebbe darci una grande mano per far crescere i capelli in modo sano, infoltire la barba e ispessire le ciglia. L’effetto portentoso dell’olio di ricino ci lascerà soddisfatti.

Bisogna però adoperarlo nel modo giusto per non ottenere l’effetto contrario.

Come potremmo avere capelli più folti e sopracciglia perfette grazie a questo segreto molto economico per uomo e donna

Può capitare a molti di noi di cercare rimedi naturali per migliorare l’aspetto e la salute di capelli, ciglia o barba. Sono infatti elementi che incorniciano il nostro viso e quindi è importante che siano ben curati.

I prodotti cosmetici in commercio sono spesso molto costosi e potremmo non essere disposti ad acquistarli per lunghi periodi.

L’olio di ricino si può acquistare in farmacia o erboristeria e, per questo utilizzo, deve essere puro al 100%, senza sostanze aggiunte.

È molto conosciuto come rimedio lassativo, ma pochi sanno che l’olio di ricino giova anche a peli, capelli e unghie.

Attenzione però a come usarlo, se si sbaglia l’effetto potrebbe essere peggiorativo.

Avere capelli folti e resistenti, una barba piena, ciglia lunghe e spesse o unghie forti è il sogno di molti. Cerchiamo di realizzarlo con l’olio di ricino.

L’olio ha importanti qualità rinforzanti e ristrutturanti per i capelli. Essendo molto denso è difficile da distribuire, ma bisogna farlo con attenzione e parsimonia. Crea infatti un film denso che potrebbe soffocare il bulbo e quindi bisognerebbe stenderne una piccola quantità sui capelli e distribuirla uniformemente.

Anche la pelle e le unghie possono trarre giovamento dall’olio di ricino

Non bisogna però utilizzarlo sui capelli per lunghi periodi, rischieremmo di seccarli troppo.

Per applicarlo dovremo inumidire la cute e distribuire l’olio, possibilmente con un dosatore spray. Partiremo dal cuoio capelluto e poi per tutte le lunghezze. Massaggeremo e copriremo con una cuffia per doccia e un asciugamano. Dopo circa un’ora di posa, potremo procedere con il consueto lavaggio.

L’applicazione dovrebbe essere ripetuta una volta alla settimana per 4 settimane consecutive. Finalmente capelli, sopracciglia e barba potrebbero rinvigorirsi e recuperare un aspetto più sano.

Sulle ciglia e sopracciglia umide può essere applicato la sera attraverso l’uso di uno scovolino. La quantità deve sempre essere minima e l’applicazione protratta per circa 6 mesi. Per la barba si può utilizzare un pettinino e dovrà essere usato a giorni alterni, per circa 2 mesi. Sulle unghie basterà un massaggio con i polpastrelli per almeno 2 settimane.

Ecco come potremmo avere capelli più spessi, ciglia lunghe e unghie curate.

Gli antiossidanti presenti nell’olio consentiranno di preservare il livello di cheratina, contribuendo a mantenere peli, capelli e unghie più forti e lucidi.

Lettura consigliata

Attenzione a questa patologia delle unghie che potrebbe essere causata anche dallo smalto o da manicure troppo aggressive