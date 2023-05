Cosa cucinare la domenica al posto delle lasagne? Il primo amato da Harrison Ford pronto in 10 minuti

Il pranzo della domenica è un’occasione in cui spesso si riunisce l’intera famiglia. Proprio per questo si tende a cucinare piatti più sfiziosi, come le lasagne o la pasta al forno. Ma se volessi fare qualcosa di diverso? Puoi provare a preparare un primo amatissimo dall’attore Harrison Ford.

La nostra cucina è molto apprezzata anche all’estero. Tra i piatti più apprezzati all’estero e specialmente tra le celebrità c’è la romanissima cacio e pepe.

Il primo di cui illustreremo la ricetta è però un altro. Si tratta di un piatto napoletano ed è il preferito di Harrison Ford, attore noto per aver recitato in produzioni del calibro di Indiana Jones e Star Wars.

Stiamo parlando degli spaghetti alla puttanesca, un primo tipico della cucina napoletana. Consistono in pasta accompagnata da un sugo di pomodoro, olive nere, capperi e origano. Sono perfetti per il pranzo della domenica, magari al posto delle classiche lasagne o della pasta al forno. Ti spiegheremo dunque come prepararlo in pochi e semplici passi. Prima di tutto, però, vediamo di cosa devi munirti.

Ingredienti per 4 persone

320 g di spaghetti;

400 g di pomodori pelati;

capperi;

olive nere;

olio extravergine di oliva;

prezzemolo;

sale;

peperoncino.

Cosa cucinare la domenica al posto delle lasagne? Ecco come preparare gli spaghetti alla puttanesca

In una padella abbastanza capiente scalda gli spicchi d’aglio sbucciati e schiacciati coi rebbi di una forchetta. Aggiungi il peperoncino e fai soffriggere per 1 minuto. Taglia a metà le olive nere, togli i noccioli e aggiungile al resto degli ingredienti assieme ai capperi dissalati. Fai soffriggere per 1 altro minuto.

In una pentola, metti acqua e sale a bollire. Metti la pasta al suo interno e falla cuocere al dente. Intanto aggiungi i pomodorini tagliati a metà al soffritto. Gira e fai cuocere a fuoco lento. Insaporisci con un po’ di prezzemolo tritato e metti il coperchio. Lascia cuocere per altri 5 minuti.

Infine, scola la pasta direttamente nel condimento e mescola il tutto. Lascia cuocere per altri 2 minuti aggiungendo anche un paio di cucchiai di acqua bollente. In questo modo, otterrai degli spaghetti alla puttanesca cremosissimi. Saranno buoni da leccarsi i baffi e infatti, non a caso, sono il piatto preferito di una celebrità come Harrison Ford. Quindi, ecco cosa cucinare la domenica al posto delle lasagne e in poco tempo.

Lettura consigliata

I sandali trendy per sembrare più alta durante l’estate 2023: 3 modelli comodi e da avere