Mentre si avvicina a grandi passi il fine settimana è inevitabile non pensare a dove poterlo trascorrere all’insegna del relax e della bellezza.

La bellezza di paesaggi di mare o montagna, certo, ma anche della cultura artistica e gastronomica della meta scelta come prossima destinazione.

Anche se magari abbiamo la fortuna di avere una seconda casa, nulla vieta di lanciarsi un po’ all’avventura, senza per questo spendere cifre esorbitanti.

Basta scegliere qualche piccolo borgo colorato sul mare o arroccato sulla montagna, preferibilmente lontano dai soliti circuiti turistici.

Oppure potremmo optare per qualche vicina destinazione estera, per provare l’ebrezza di una meta più esotica, per così dire.

Consigliatissimo un tour della Provenza: poco distante dai confini nazionali e ricca di città d’arte e paesaggi mozzafiato, oltre che famosa per la lavanda.

Ugualmente interessante, briosa e ricca di attrazioni è anche Bruxelles: è anche piccola e facile da girare, tanto che basterebbe un weekend.

Anziché un fine settimana al mare o in montagna potremmo dunque prendere in considerazione la capitale belga come prossima meta preferita.

La Grande Place è sicuramente il primo posto in cui andare: eletta patrimonio UNESCO nonché una delle più belle al Mondo.

Da notare il municipio di Bruxelles in stile gotico, così come la vicina Cattedrale di San Michele.

Altro edificio di rilievo è certamente il Palazzo Reale, residenza ufficiale dei regnanti, ma comunque generalmente visitabile da luglio a settembre.

Gli appassionati d’arte troveranno invece la loro dimensione visitando il Museo Magritte e ammirando i migliori esempi di Art Nouveau firmati Victor Horta.

Anziché un fine settimana al mare o in montagna scegliamo questa destinazione per tutta la famiglia

Come dicevamo, comunque, Bruxelles è adatta a tutta la famiglia e non solo perché le attrazioni sono molto vicine tra loro.

Ricordiamoci che uno dei prodotti tipici è il cioccolato e dunque non si può saltare la visita al Chocolate Museum.

Imperdibile anche il Museo del Fumetto, senza contare che murales di personaggi cartoon come Tintin e i Puffi sono sparsi per tutta la città.

I più curiosi troveranno certamente stimolante la visita al Museo di Scienze Naturali, dove sono conservati moltissimi reperti dell’era dei dinosauri.

Chi invece è più interessato alla geografia dovrebbe assolutamente passeggiare per le vie del parco Mini-Europe, che riproduce il nostro continente in miniatura.

E per chiudere in bellezza il weekend, non dimentichiamo di fare tappa all’Atomium per uno sguardo incantato sull’intera città.

