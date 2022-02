I capelli sono il gioiello più bello di ogni donna. Simbolo di femminilità e sensualità i capelli rendono le donne sicure di sé.

Ognuna con il suo taglio, quello che più si addice alla propria personalità. Sono il vestito più esplicativo e bello che una donna possa indossare. Il taglio più gettonato della bella stagione sarà lo scalato mosso. Un taglio che è amatissimo dalle star perché in grado di sfinare ogni viso e di dare grinta e stile ad ogni look.

Come pettinare i capelli che si annodano senza spezzarli e sfibrarli, ecco i 2 errori da evitare assolutamente e quali spazzole usare

Per avere una chioma sempre sana e perfettamente in ordine sono necessari diversi accorgimenti. In più è bene evitare di commettere alcuni banali e comuni errori che uccidono la chioma. Tra questi i 2 più comuni errori riguardano le spazzole e la spazzolatura.

La spazzolatura amica o nemica della chioma?

Anche la spazzolatura ha il suo ruolo nella cura dei capelli. Effettuarla troppo frequentemente e magari con eccessiva forza potrebbe essere davvero dannoso per la chioma. Infatti potrebbe essere la causa di una caduta eccessiva o di un diradamento improvviso in alcune zone.

Tuttavia è un gesto importantissimo per tenere i capelli in ordine, per districare i nodi che si creano tra le ciocche e per la loro salute. È una tecnica che va effettuata con delicatezza. Inoltre non c’è un numero di spazzolature preciso. Spazzole e pettini infatti permettono di portare via i residui dei prodotti di styling e in più cospargono gli oli naturalmente prodotti dalla cute su tutte le lunghezze, proteggendole.

Spazzole mal utilizzate sono la prima causa di una fragilità della chioma e possono essere la causa di diverse problematiche che affliggono la cute. Ad esempio spazzolare i capelli con spazzole unte e sporche ungerà i capelli sporcandoli velocemente.

Infine ricordiamo che ogni capello per non essere maltrattato ha bisogno della sua spazzola. Una chioma riccia infatti non potrà essere pettinata con una spazzola che mette in ordine una chioma liscia caratterizzata da capelli fini.

Quali spazzole utilizzare in base al tipo di capello

Il materiale preferibile per pettinare i capelli è il legno, mentre le setole dovranno essere preferibilmente quelle di cinghiale.

Se abbiamo i capelli medi o lunghi la spazzola da preferire sarebbe quella larga e piatta. Al contrario se abbiamo i capelli corti meglio quella stretta.

Per una chioma riccia meglio preferire un pettine a denti larghi che non aggredirà le onde.

I capelli fini invece sarebbe meglio trattarli con pettini o spazzole dalla forma ovale e setole morbide.

Mentre i capelli spessi e massicci sarebbe meglio trattarli con spazzole larghe dalla forma piatta o rettangolare.

Ecco, dunque, come pettinare i capelli che si annodano senza spezzarli e sfibrarli.