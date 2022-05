Al giorno d’oggi comprare e pagare online è davvero un gioco da ragazzi. E questo grazie anche alle app per smartphone che sono semplici e intuitive all’uso sia per acquistare beni di ogni tipo, sia per sottoscrivere dei servizi.

E lo stesso, tra l’altro, vale pure quando si devono saldare non solo le utenze di luce e gas, ma anche quelle di acqua e telefono. In particolare, quando arriva a casa il bollettino da pagare per la fornitura di luce e gas, non è proprio necessario fare la fila all’ufficio postale.

Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che la soluzione migliore per le bollette di luce e gas è quella di attivare la domiciliazione. Su conto corrente bancario o postale. Con i 3 motivi per cui conviene la domiciliazione bancaria delle bollette. Pur tuttavia, se si preferisce pagare con il bollettino vediamo con quali modalità si può perfezionare la transazione. Sempre e comodamente via web.

Come pagare le bollette di luce e gas con home banking o comunque da casa senza recarsi all’ufficio postale

Nel dettaglio, per chi ha un conto corrente il bollettino della luce o del gas si può pagare con il proprio servizio di home banking. In quanto tutte le banche italiane offrono online il servizio di pagamento dei bollettini che siano quelli in bianco oppure premarcati.

Detto questo, su come pagare le bollette di luce e gas, un altro canale per saldare le utenze è rappresentato dal portale del fornitore. Muniti di carta ricaricabile. O di carta di credito, infatti, il fornitore di luce e gas in genere permette di pagare direttamente online dal proprio sito. Accedendo alla propria area riservata.

Così come i primari fornitori di luce e gas permettono di pagare il bollettino pure via app. E quindi muniti di smartphone. In altre parole, basta file alle poste perché possiamo pagare i bollettini online direttamente da casa in poche semplici mosse.

Quali sono i vantaggi pagando le utenze energia con l’app del fornitore

In più, c’è da far presente che pagando il bollettino della luce e/o del gas dal sito Internet o dall’app del fornitore di energia ci sono ulteriori vantaggi. Ovverosia, quelli di visualizzare tutte le bollette precedenti. E di verificare così che tutti i pagamenti effettuati siano stati registrati. Così come dal sito Internet o dall’app del fornitore si possono visualizzare e consultare i propri consumi di energia, e si può inviare in un click l’autolettura dei contatori.

