Il nostro team di esperti vi illustrerà i 3 motivi per cui conviene la domiciliazione bancaria delle bollette. E andremo a sciogliere anche i dubbi dei consumatori che magari hanno timori o nutrono diffidenza nei confronti di questo servizio che le banche offrono. Il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas, per quanto sgradito, costringe molti contribuenti a lunghe code in posta o presso le tabaccherie. Lasciare che sia l’istituto di credito presso cui avete un conto corrente a provvedere al pagamento rappresenta il primo sicuro vantaggio della domiciliazione.

Riceverà ulteriori suggerimenti e consigli utili il consumatore che leggerà l’articolo “I 3 costi nascosti delle bollette di luce e gas”. Perché di fatto esistono voci di spesa che la maggior parte dei clienti ignora e che con cadenza bimestrale pesano sul bilancio familiare. Vediamo adesso in una manciata di minuti i 3 motivi per cui conviene la domiciliazione bancaria delle bollette. I vantaggi sono evidenti e sarà sufficiente superare soltanto un’iniziale diffidenza per poi entrare fra le migliaia di consumatori che optano per la domiciliazione.

I 3 motivi per cui conviene la domiciliazione bancaria delle bollette

Il primo motivo per cui conviene il sistema SEPA Direct Debit riguarda le offerte che i gestori assicurano ai clienti che scelgono la domiciliazione bancaria. I fornitori di energia elettrica, di gas e acqua riservano vantaggiose promozioni ai consumatori che accettano l’addebito automatico dell’importo delle bollette.

Anche il secondo motivo che dovrebbe indurvi alla domiciliazione delle utenze riguarda la possibilità di risparmiare un po’ di soldi nel corso dell’anno. Nel momento in cui il consumatore opta per l’addebito automatico non deve difatti più pagare la spedizione delle bollette.

Il terzo e fondamentale motivo riguarda la convenienza economica che deriva dalla totale gratuità della domiciliazione bancaria. A ciò si aggiunga un ennesimo vantaggio che i gestori assicurano ai clienti che scelgono l’addebito automatico delle utenze. Ovvero quello relativo al deposito cauzionale. Il che significa che il consumatore non deve versarlo e se anche dovesse aver già effettuato il versamento avrà diritto al totale rimborso del denaro.