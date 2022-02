Spesso capita di fare certe commissioni di persona senza pensare davvero all’esistenza di qualche alternativa. Semplicemente, facciamo le cose come le abbiamo sempre fatte e quindi pensiamo sia necessario metterci in fila o imbottigliarsi nel traffico. In realtà, la tecnologia ci permette di effettuare un gran numero di operazioni a distanza e senza il minimo sforzo. Un esempio lampante è quello dei bollettini postali, dato che per pagarli spesso perdiamo una o più ore della nostra giornata. Ormai però non siamo più obbligati a questo supplizio, ma possiamo fare tutto con una semplice connessione ad internet.

Pagare attraverso Poste Italiane

In realtà, esistono molti modi diversi per pagare un bollettino online. Il primo da considerare passa proprio attraverso il sito di Poste Italiane o attraverso l’applicazione ufficiale. In questo caso, se non lo abbiamo già, dovremo creare il nostro account e accedere. A seconda del nostro caso, quindi, clicchiamo sulla voce area personale e poi accedere o registrarsi. Dopo aver compilato i campi necessari ed aver effettuato l’accesso, nella schermata principale della nostra area privata ci sarà l’opzione Paga online. Da qui possiamo pagare diversi tipi di bollettino, come quello bianco, il MAV o il PA. Tutti i passaggi successivi ci guideranno alla conclusione dell’operazione, attraverso il nostro conto BancoPosta, Postepay e carta di credito.

Basta file alle poste perché possiamo pagare i bollettini online direttamente da casa in poche semplici mosse

Questa però non è l’unica possibilità che abbiamo a disposizione, dal momento che anche le banche offrono un servizio simile. Ci basterà accedere alla nostra home banking, cioè il sito della nostra banca dove accedere alla sezione personale inserendo i nostri dati. Ogni banca ha una procedura leggermente diversa, ma il funzionamento è pressoché lo stesso. Accediamo con le nostre credenziali, selezioniamo la sezione dedicata ai pagamenti online e poi il bollettino che ci interessa. Paghiamo direttamente tramite conto o carta di credito o prepagata.

Se invece intendiamo pagare bollette, assicurazioni, tributi, bollo auto e altro, allora potremmo utilizzare la sezione dell’home banking relativa a CBILL.

Esiste poi HYPE, un conto di moneta elettronica da gestire attraverso l’applicazione sul nostro smartphone. Lo stesso possiamo dire per altre app come SisalPay e Satispay, disponibili sia su iOS che Android.

Invece, per poter rinnovare la patente dobbiamo passare per uno specifico canale. È infatti necessario registrarsi al Portale dell’Automobilista, per poi accedere alla nostra area privata. Qui clicchiamo sulla voce pagamenti online e selezioniamo il tipo di rinnovo di cui abbiamo bisogno e paghiamo con carta di credito, conto BancoPosta o Postepay.

Ecco che quindi grazie a tutti questi metodi possiamo dire basta file alle poste per pagare i bollettini.