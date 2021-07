Per gli amanti delle grigliate, di carne e di serate tra amici questo articolo potrebbe essere interessante. In effetti è bello trascorrere piacevoli giornate in compagnia, all’insegna del divertimento e del buon cibo. Sono tante le persone che amano la carne in modo particolare e la media cottura è il segreto che conferisce il sapore delizioso.

Nelle serate estive si è soliti fare il barbecue, il quale è un ottimo metodo per cucinare la carne e renderla squisita da leccarsi i baffi. Quell’odore e quel gusto di affumicato e quella cottura accompagnata dalle spezie rappresentano un connubio perfetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma se fossimo sprovvisti del barbecue perché non abbiamo lo spazio sufficiente per fare la grigliata all’aperto o perché al momento non possiamo permettercelo?

Ecco trovata una soluzione per deliziare il nostro palato e quello dei nostri cari anche senza lo strumento.

Come ottenere un’ottima e succulenta carne alla griglia come al barbecue ma senza usarlo

Se non dovessimo avere il barbecue o se fossimo impossibilitati ad usarlo perché magari sta piovendo, esiste un altro strumento utile. Nei grandi supermercati ma anche sulle piattaforme adibite alla vendita online è possibile trovare la piastra elettrica. Si tratta di un grill elettrico in cui poter cucinare la carne, il pesce, le verdure, i panini e i toast. È possibile usarlo sia chiuso che aperto e si trovano vari modelli a seconda delle proprie esigenze.

Funziona come il classico barbecue ma un punto sicuramente a sfavore è l’uso della corrente elettrica, anche se di sera solitamente le tariffe sono meno care. Un punto a favore, invece, è l’inutilizzo del carbone e della diavolina. Respirare queste sostanze, soprattutto una volta acceso il fuoco, è controproducente.

All’acquisto basta leggere le istruzioni e il gioco sarà fatto. Puliamo la griglia prima di utilizzarla e non dimentichiamoci di usare un filo d’olio per dare morbidezza e sapore in più. Ecco come ottenere un’ottima e succulenta carne alla griglia come al barbecue ma senza usarlo.