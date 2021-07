Siamo nel pieno dell’estate e le giornate lunghe e calde ci stanno accompagnando ormai da qualche settimana.

Molte di noi temono che vestirsi per soffrire meno il caldo possa renderci meno attraenti. In realtà, basta solo seguire pochi e semplici consigli per essere sempre impeccabili anche in questa stagione.

Ecco come vestirsi in estate per essere sempre perfette senza patire il caldo. Dobbiamo tenere presente alcuni fondamentali aspetti come i colori, i tessuti e la lunghezza dei capi.

Iniziamo spiegando l’importanza dei tessuti. Scegliere il tessuto giusto è fondamentale per metterci in condizioni di soffrire meno il caldo. D’estate, dimentichiamoci di usare i capi sintetici che soffocano la nostra pelle non lasciandola respirare.

Inoltre, se sudiamo su un capo sintetico si noterà subito perché comparirà un antiestetico alone. Il nostro consiglio è quello di scegliere sempre tessuti naturali come il cotone o il lino.

L’importanza dei colori

I colori giusti sono nostri alleati perché ci aiutano a soffrire meno il caldo. Infatti, per questa stagione sono perfetti colori come il bianco e il beige che riflettono i raggi solari. Al contrario i colori scuri assorbono una grande quantità di raggi solari facendoci sentire molto caldo. Pertanto, cerchiamo di archiviare fino all’autunno il tanto amato nero.

Non scoprirsi troppo

Uno degli errori più grandi e comuni in estate quando arriva il grande caldo è proprio quello di scoprirsi troppo. Purtroppo, molti di noi credono che scoprirsi sia la soluzione per evitare di soffrire il caldo.

In realtà, non c’è nulla di più sbagliato. Infatti, maggiore è la superficie del corpo esposta al sole, più grande sarà la sensazione di calore che proveremo.

Dunque, sconsigliamo d’indossare shorts inguinali e capi che mostrano l’ombelico. Questi capi ci renderanno indubbiamente più attraenti, ma non ci aiuteranno a soffrire meno il caldo.

Per questo motivo, la Redazione consiglia di optare per capi oversize che favoriscano la circolazione dell’aria facendoci sudare di meno. Sfortunatamente, indossare capi corti e molto aderenti non permetterà alla nostra pelle di disperdere il calore.

Le scarpe aperte

Sebbene sulle copertine dei giornali ci capita di vedere le modelle che passeggiano per la città in shorts e stivaletti, consigliamo di non imitarle. Almeno in estate, lasciamo liberi i nostri piedi e sfoggiamo tutte le bellissime scarpe che sono tipiche di questa stagione. Indossiamo quindi sandali, zeppe e sneakers in tela.

Consiglio

Purtroppo, non possiamo evitare di sudare, ma possiamo renderlo meno visibile indossando colori come il bianco, il marrone e il blu scuro. Evitiamo invece il grigio e l’azzurro pastello sui quali il sudore sfortunatamente si vede benissimo.

