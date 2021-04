La nostra ricerca costante di prodotti naturali che facciano bene al verde di casa non può non tenere in considerazione questo elemento. Nessuno ce lo dirà mai ma c’è un minerale che da solo farà crescere i fiori e piante di case maniera incredibile: il silicio. I nostri Lettori più attenti al mondo dell’informazione, ne avranno forse sentito parlare durante i sequestri delle piantagioni casalinghe di cannabis. Le stesse forze dell’ordine, che per fortuna vegliano quotidianamente su di noi, hanno posto l’attenzione proprio su questo minerale e sulla sua forza di far crescere le piante. Vediamo assieme ai nostri Esperti perché il silicio è un ottimo alleato per piante e fiori di casa.

Perché il silicio fa così bene alle piante

Il silicio è un minerale probabilmente tra i meno citati nel campo della salute e del benessere, ma è anche uno di quelli più benefici. Per esempio, è uno degli ingredienti così salutari nella famosa aria del mare, che tanto fa bene ai nostri polmoni. Consideriamo, infatti che quasi il 90% della superficie della terra si compone anche di silicio e dei suoi derivati. La maggior parte di questi, comprende anche l’ossigeno di cui abbiamo tanto bisogno. E, qui intervengono anche le piante, che riescono ad assorbirlo, facendone un elemento essenziale per la loro esistenza. Nessuno ce lo dirà mai ma c’è un minerale che da solo farà crescere fiori e piante di casa in maniera incredibile, col suo prezioso contributo.

Le caratteristiche che lo rendono uno scudo protettivo

Il silicio diventa fondamentale perché riesce, per sua natura, ad aumentare i livelli di azoto disponibili, impedendo che si disperda nella famosa ammoniaca. Ma, non solo perché permette alla pianta di assorbire più facilmente tutte le sostanze nutritive di cui ha bisogno, primo fra tutti lo zinco. Ricordiamo, inoltre che la pianta si serve del silicio per proteggersi dallo smog e dai metalli presenti nell’ambiente. In sostanza, se noi forniamo alle nostre piante del silicio all’interno del concime, preveniamo le concentrazioni di metalli che possono minare la salute del nostro verde.

