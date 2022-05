Come ottenere dei capelli ricci super definiti più 3 consigli per delle acconciature alla moda facili e veloci

I capelli ricci sono tanto affascinanti quanto difficili da gestire. Non è sufficiente lasciarli asciugare all’aria. Se non si seguono alcuni accorgimenti, si rischia di dover trovare all’ultimo un rimedio contro i capelli crespi e indomabili, o ancora peggio senza alcuna forma! Il riccio è bello quando è definito e sinuoso!

Gli strumenti che non devono mai mancare

Un pettine a denti larghi, per districare bene i ricci appena uscite dalla doccia;

una spazzola con denti sintetici, per definirli dopo averli tamponati;

diffusore per asciugarli e renderli voluminosi.

Le accortezze da seguire sono semplici ed intuitive, perfette sia per capelli ricci che per capelli mossi.

Come ottenere capelli ricci super definiti più 3 consigli per delle acconciature alla moda facili e veloci

Innanzitutto il classico asciugamano di spugna andrebbe buttato per sempre, per lasciare spazio a un più delicato panno in microfibra (o in sua assenza, a una maglietta di cotone), da usare per tamponare dolcemente i capelli dopo lo shampoo. Attenzione però a non tamponarli troppo! Infatti più il capello è bagnato e più definito sarà il riccio. Per i ricci più stretti è molto utile applicare la tecnica del finger-coiling, che consiste nell’arrotolare ogni riccio alle dita, per definire la forma già a capelli bagnati. Infine, l’alleato per eccellenza del capello riccio è olio, olio e ancora olio! Più i capelli saranno idratati e più le onde risulteranno naturali e morbide. Ottimo alleato anche il gel da passare sulle punte. Una volta fatte tutte queste operazioni, si può passare all’asciugatura, rigorosamente con diffusore a temperatura media.

E il gioco è fatto! Acconciarli a questo punto sarà più semplice che mai.

La prima acconciatura a cui pensare se si ha una chioma riccia è il classico chignon “disordinato”, il cosiddetto messy bun, che risulta molto naturale sul capello riccio (già un po’ spettinato di suo), lasciando due riccioli sfusi a incorniciare il viso.

La seconda acconciatura si realizza prendendo una ciocca di capelli all’altezza della fronte, realizzando una treccia (come se stessimo intrecciando una frangia lunga davanti al viso). A questo punto bisogna raccogliere un bel ciuffo all’altezza della nuca, in una coda alta, come una piccola fontanella di capelli. Bisognerà poi far passare questo ciuffo in uno degli anelli della treccia, portando quest’ultima all’indietro.

Per la terza acconciatura basterà prendere due ciocche laterali, una a destra e una a sinistra e realizzare due codini. Creare un buco alla base dell’elastico e farci passare il codino. Un look che incornicerà il viso e valorizzerà il mosso o riccio naturale dei capelli.

Una volta imparato come ottenere dei capelli ricci super definiti, sarà spontaneo dire addio per sempre a piastre e ferri per capelli!

Approfondimento

7 trucchi per avere capelli ricci, definiti e voluminosissimi dopo l’asciugatura