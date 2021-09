Per ogni riccio un capriccio? Sicuramente sì, se i capricci sono quelli che fanno i nostri capelli dopo l’asciugatura con quell’insopportabile effetto crespo e piatto.

È innegabile, i capelli ricci sono molto più complicati da domare e gestire rispetto ad una chioma liscia. Ma se amiamo la nostra criniera e vogliamo che sia sempre bella e voluminosa, i prodotti adatti non bastano. La differenza la fa anche l’asciugatura.

7 trucchi per avere capelli ricci, definiti e voluminosissimi dopo l’asciugatura

Armiamoci di un po’ di pazienza e di una buona dose di ottimismo e otterremo dei ricci meravigliosi.

Partiamo subito dallo shampoo. I capelli ricci non andrebbero pettinati mai da asciutti, poiché ingarbugliandosi e tirando con forza con il pettine, rischieremo solo di strapparli. Quindi, con il nostro pettine, iniziamo a pettinare le ciocche dei capelli ancora bagnati, ma con movimenti dal basso verso l’alto. Tiriamo le ciocche dalla cute alle punte, portandole in alto e non in basso. Questo ci aiuterà a dare volume al capello.

Una volta finita lo shampoo e tamponati i capelli con un panno, non dividiamoli in parti diverse e in ciocche diverse. Teniamo la chioma uniforme. Emulsioniamo il capello con una schiuma per ristabilire la bellezza del riccio e prepariamoci ad una coccola per la cute.

Con i polpastrelli, a testa in giù, massaggiamo delicatamente la cute, così da espandere la nostra chioma. Ripetiamo lo stesso procedimento a testa in su, per ristabilire il volume alla radice.

L’asciugatura, gli ultimi 3 consigli per ricci perfetti

Montiamo il diffusore e diffondiamo il calore sui capelli, senza però concentrarci su una singola parte della chioma. Spesso si attacca il diffusore ai capelli per farli asciugare prima, ma questa pratica è sbagliata, perché va a surriscaldare eccessivamente da vicino il capello. Meglio diffondere il calore su tutta la testa.

Dopo aver asciugato i capelli, con un getto più leggero, possiamo massaggiare con il diffusore le parti della cute per finire l’asciugatura e aumentare il volume dalla radice.

Ultima cosa per un volume pazzesco è scrollare la chioma per dare il tocco finale. Ed ecco come avere capelli ricci, definiti e voluminosissimi dopo l’asciugatura con i 7 trucchi di cui abbiamo parlato. Se invece vogliamo sperimentare nuovi metodi provenienti dal Web, consigliamo questi trucchetti che in molti seguono su TikTok per capelli ricci in quattro mosse.