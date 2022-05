Le pulizie domestiche, spesso e volentieri, possono diventare una vera e propria scocciatura. Dopo una giornata di lavoro intensa e magari anche stancante, infatti, pensare alla casa può diventare un onere troppo gravoso. Ma qualcuno deve pur pulire. In particolar modo, molti saranno concordi nel notare che ci sono alcuni angoli della casa che sembrano davvero impossibili da far brillare. Tra questi, ci sono degli elementi che non danno mai i risultati che speriamo e che, a lungo andare, potrebbero rovinarsi. Di conseguenza, anche l’aspetto della nostra casa ne risentirebbe e non poco. Sicuramente, tra gli oggetti più complicati da pulire, possiamo mettere in lista il water.

Come donare una nuova vita ai nostri sanitari grazie a un piccolo trucco consigliato dalle nonne che potrebbe davvero aiutarci

Possiamo affermare che il WC è certamente un elemento che ci da non poche grane quando si parla di pulizie domestiche. Le macchie del tempo, il giallo che si insedia sulla tavoletta, il calcare che sembra non voler andare via. Tutti questi elementi portano il nostro water a sembrare sporco e poco igienizzato anche quando non lo è. E se i prodotti che abbiamo provato sembrano non funzionare, potremmo puntare l’attenzione su alcuni rimedi casalinghi decisamente efficienti. Potremmo, per esempio, utilizzare il borace che, senza alcuna ombra di dubbio, potrebbe darci risultati a dir poco incredibili. Oppure, potremmo pensare di puntare sull’olio essenziale di pino, ingrediente poco conosciuto ma davvero utile quando si parla di pulizia del water. O ancora, in extremis, potremmo provare anche un altro ingrediente che potrebbe tornarci più che utile, il sapone nero.

Riportiamo alla luce brillante e splendente il nostro WC ormai pieno di macchie con questo ingrediente naturale poco conosciuto ma portentoso

Il sapone nero è un ingrediente di cui non tutti sono ancora a conoscenza. In particolar modo, la sua efficacia è decisamente poco nota e, proprio per questo motivo, spesso viene scartato quando si parla di pulizie domestiche. In realtà, puntando su questo ingrediente consigliato dalle nonne, potremmo decisamente ottenere il bianco che desideravamo da tanto tempo. Indossando dei guanti, versiamo qualche goccia di sapone nero diluito su una spugna pulita. Sgrassiamo, stando attenti ad essere molto delicati, tutte le aree del WC che ci sembrano troppo sporche e strofiniamo con cura e attenzione. Una volta trattate queste zone, risciacquiamo il tutto con dell’acqua calda. Dunque, riportiamo alla luce brillante e splendente il nostro sanitario grazie a questo piccolo trucco.

