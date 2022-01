La stagione invernale è ormai entrata nel vivo e in molte zone dell’Italia il brutto tempo imperversa.

Soprattutto nelle regioni del Nord la maggior parte dei disagi sono creati da nebbia e umidità. Si tratta di condizioni climatiche per nulla alleate di capelli ordinati e da sogno.

In molte staranno combattendo una estenuante battaglia contro il crespo che rende la chioma simile a quella della gattara del famoso cartone animato “I Simpson”.

Per combattere il crespo esistono diverse tecniche fai da te oltre che prodotti in commercio. In molte utilizzano le proprietà della birra analcolica per tenere sotto controllo i capelli tendenti al crespo.

La birra, tuttavia, non è l’unico modo per combattere questo fastidioso problema. Alcuni esperti, infatti, consigliano l’utilizzo di goond katira. Si tratta di una gomma adragante di origine naturale derivata dai fusti di alcune leguminose. Molto diffusa in Oriente, specialmente in Iran è perfetta per rafforzare capelli indeboliti o tendenti al crespo. Acquistare questo prodotto è molto semplice dal momento che si troverà sia in negozi bio, erboristerie o, più semplicemente, su Amazon.

Come curare capelli crespi e gonfi con questo rimedio naturale per una chioma morbida anche in inverno

La goond katira può essere utilizzata come impacco post shampoo per ridurre l’effetto crespo almeno una volta alla settimana.

Già dopo pochi utilizzi i capelli appariranno più morbidi, setosi e forti. Utilizzare questo prodotto può sembrare un po’ macchinoso ma in realtà non è proprio così.

Prendere 4 grammi di goond katira in polvere e unirla a 4 ml di acqua all’interno di un barattolo in vetro. Mescolare accuratamente il tutto prima di lasciarlo riposare almeno una decina di ore prima dell’utilizzo.

Si consiglia di procedere la sera così da lasciarlo riposare durante la notte. In seguito si otterrà un gel che dovrà essere schiacciato per diventare più maneggevole.

Per conservarlo anche per una settimana si consiglia di inserirlo all’interno del frigorifero lasciando aperto il barattolo. Per conservarlo più a lungo potrà anche essere congelato.

Potrà essere utilizzato sia come impacco anticrespo che come protezione per i capelli dopo il lavaggio.

Perfetto per essere utilizzato su qualsiasi tipologia di capello, dai lisci ai ricci passando per quelli mossi.

Lavare i capelli e tamponarli prima di utilizzare questo prodotto su cute e lunghezze lasciandolo agire per circa tre ore.

In alternativa potrà essere utilizzato al posto del balsamo dopo lo shampoo lasciando agire per circa un’ora prima di risciacquare.

Per ottenere capelli voluminosi e non crespi bisognerà tenere in posa il gel fino a quando non apparirà indurito. Il tempo dipenderà dal tipo di capello e dall’umidità presente nell’aria.

Ecco, quindi, come curare capelli crespi e gonfi con questo rimedio naturale per una chioma morbida anche in inverno.