Riuscire a creare un angolo in giardino che sia rilassante e contemporaneamente di grande effetto non è semplice. Abbiamo mille idee, ma poi per metterle in pratica ci rendiamo conto che servono non pochi euro. Sia l’arredamento che le coperture hanno dei costi elevati, soprattutto se i prodotti sono di qualità e pregiati. Eppure, mantenere un certo stile all’esterno sembra essere un desiderio comune, per godere a pieno delle belle giornate primaverili ed estive e preparare un pranzo in compagnia.

Le piante rappresentano l’alleato perfetto per garantire un’atmosfera piacevole, per riempire aiuole e bordure di profumati e colorati fiori allegri. In questo caso non dovremo per forza scegliere le varietà più costose, anzi esistono tante opzioni economiche che ci daranno gli stessi risultati.

Come organizzare e realizzare in giardino una zona pranzo con e senza pergolati con queste idee creative ed economiche

Nel caso in cui disponiamo già di un pergolato o gazebo, di ferro o legno, e non sappiamo come abbellirlo, esistono diverse possibilità, oltre i rampicanti, per coprirli. Per rimanere nel budget potremo puntare al fai da te e al riciclo creativo, come riutilizzare vecchie lenzuola, magari un po’ rovinate e ingiallite, per creare trame interessanti.

Stendiamo i teli per fare una trama a treccia, così da ottenere una copertura più resistente e avere un effetto romantico. Non resterà che fissarli alla struttura usando della corda o dei tasselli da posizionare nei punti più nascosti.

In alternativa, potremo scegliere le canne di bambù, ma ancora più economico il canniccio, che riuscirà a ripararci dal sole e umidità. Dipingiamolo con colori abbinati all’arredamento, ad esempio di bianco o un’altra nuance chiara.

Ma se siamo sprovvisti di strutture, non dovremo rinunciare al nostro angolo di paradiso. Se abbiamo un gande albero all’esterno, posizioniamo sotto i grandi rami sedie e tavolo, in modo da rimanere all’ombra mentre mangiamo. Altrimenti acquistiamo un piccolo ombrellone, senza dover sborsare cifre stellari, in vendita esistono vari modelli che non superano i 100 euro, che sono resistenti e funzionali. In alternativa, diamo vita a degli eleganti separé per delimitare l’area pranzo, usando vecchie finestre ridipinte o incannucciato.

L’arredamento

I mobili da esterno non sono propriamente economici, per questo la soluzione migliore sarebbe usare vecchi oggetti dismessi, che possiamo trasformare in tavoli e sedute. Quindi, recuperiamo pallet per trasformarli in tavoli e comodi divanetti dove rilassarci, basterà dare una passata di vernice e smalto protettivo, per poi aggiungere dei cuscini.

Anche i ceppi di tronco potrebbero diventare sgabelli di tendenza, con qualche piccolo accorgimento. Per l’illuminazione, usiamo fiaccole e luci di natale, al posto di comprare costosi impianti, sicuramente l’ambiente risulterà accogliente e piacevole.

Ecco come organizzare e realizzare in giardino una zona pranzo rilassante senza dover spendere un patrimonio, grazie anche al riciclo creativo.

