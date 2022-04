In vari periodi dell’anno chi possiede un giardino, anche piccolo, procede con potature necessarie per mantenere in ordine l’esterno e rinvigorire alcuni alberi. Spesso è indispensabile eliminare grandi porzioni di tronco, che finiscono in un angolo per mesi e mesi. È un vero peccato lasciare questi oggetti a prima vista inutili ma che valgono come l’oro se trattati in un certo modo.

Invece di acquistare elementi d’arredo per casa o per il terrazzo, potremo risparmiare parecchi soldi se sfruttiamo questi preziosi oggetti naturali. Basterà semplicemente trattarli, prima di potergli dare un aspetto più bello.

Per decorare e abbellire un tronco di albero tagliato ecco 4 idee per sfruttarlo e arredare casa e giardino in modo originale

È possibile dipingere il legno grezzo, non è necessario per forza attuare eccessivi procedimenti o avere attrezzi particolari. Servono solo pochi elementi per dipingerli o lasciarli più naturali possibili, senza rinunciare alla componente estetica e funzionale.

Prima di tutto, se abbiamo appena recuperato un ceppo da un albero e vogliamo esporlo in casa, sarebbe meglio eliminare la corteccia. Anche se vogliamo mantenere l’aspetto grezzo del tronco, bisogna provvedere alla pulizia totale con elementi naturali, come sapone di Marsiglia, olio di lino, acqua e aceto. Poi potremo passare all’eventuale pittura, utilizzando impregnanti o vernici colorato, flatting o un mordente per esaltare il colore del legno.

Un modo versatile per recuperare ceppi inutilizzati è creare delle comode sedute, che possiamo sfruttare dentro o fuori casa. Quindi, dopo aver scelto il colore più adatto, che si abbina bene al resto dell’arredamento, realizziamo la parte superiore dello sgabello. Usiamo l’imbottitura di vecchi cuscini, per renderli più comodi, oppure acquistando direttamente un cuscino circolare, che sia delle stesse dimensioni del ceppo e incolliamolo.

Un altro modo per realizzare una seduta con schienale prevede l’uso di una vecchia sedia, meglio ancora se non possiede le gambe. In questo modo dovremo semplicemente incollarla per bene al disco superiore del tronco. Diamo una passata di colore e avremo creato un complemento d’arredo unico e di recupero.

Un’originale scacchiera e un giardino illuminato

Se cerchiamo un’idea ancora più originale, allora diamo vita a una scacchiera green incredibile, potremo così fare numerosi tornei di scacchi o dama, in giardino o anche in camera. Basterà scartavetrare la superfice superiore, poi, con l’aiuto dei colori disegniamo una classica scacchiera, poi passiamo uno smalto trasparente.

Per decorare e abbellire un tronco di albero, infine, potremmo creare dei punti luce davvero eccezionali, da mettere nel vialetto del giardino e addirittura in camera. Invece di fare le solite lampade, compriamo un barattolo di vernice colorata fluorescente e dipingiamo il disco superiore del tronco, aggiungendo altre scritte o disegni, al buio creeranno un’atmosfera magica.

