È arrivato il momento di trasferirsi con tutta la famiglia nelle case di campagna o di mare per trascorrere i mesi estivi lontano dalle città. L’inverno non sarà stato clemente, le intemperie avranno sicuramente rovinato le pareti esterne delle villette o casolari. Anche lo sbalzo termico avrà contribuito a deteriorare la vernice e sicuramente l’aspetto non sarà dei migliori. Non è bello vedere il colore sbiadito qua e là, gli occhi saranno tutti puntati nelle parti che richiedono un po’ di vernice. Se non ci sono problemi maggiori, strutturali, l’idea migliore sarebbe quella di usare la vegetazione per mascherare le pareti più malconce. Esistono dei rampicanti che, oltre ad essere suggestivi e decorativi, sono resistenti e hanno una crescita rapida.

È incredibile come queste piante rampicanti siano le migliori per coprire e abbellire con fiori meravigliosi muri e facciate rovinate ed in cattivo stato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Muri esposti al sole: il glicine

Se la facciata che si vuole coprire è rivolta verso sud, est o ovest, bisognerà proteggerla dai raggi solari e per questo sono consigliati rampicanti a foglia caduca. Questo significa che nella stagione fredda le piante perderanno le sue foglie o cambieranno aspetto. Questa caratteristica donerà un aspetto magico e affascinante.

Uno dei rampicanti più spettacolari di grande fascino e rara bellezza è il glicine. Ottima per coprire pergolati e pareti ricoprendoli di fiori a grappolo viola e lilla, che guardano verso il basso. Robusta e resistente alle alte temperature, ma anche a inverni freddi fino a –25 gradi. È consigliato un sostegno per farla crescere nella fase iniziale.

Vite americana

Un rampicante a dir poco spettacolare, le sue foglie in autunno cambiano colore e diventano rosse, gialle ed arancioni, come le sfumature di un tramonto. Può essere collocata sia in ombra che al sole, in quanto molto vigorosa.

Pareti ombreggiate per l’ortensia rampicante

Meglio se esposta a nord, l’ortensia d’estate produce dei fiori bianchi eleganti dal profumo di agrume. Una bellissima pianta di origine giapponese che cresce velocemente e raggiunge altezze notevoli, senza bisogno di molte cure né di potature.

Ecco perché è incredibile come queste piante rampicanti siano le migliori per coprire e abbellire con fiori meravigliosi muri e facciate rovinate ed in cattivo stato.