Come non ingrassare durante le feste di Natale: 3 errori da evitare, moltissimi li commettono

Come non ingrassare durante le feste di Natale-proiezionidiborsa.it

Il timore di un aumento di peso nel periodo festivo è di tanti, ma per allontanare i rischi si possono adottare dei correttivi per i comportamenti da evitare. Ecco tre esempi di errori che si fanno quando si entra nel periodo natalizio.

Si può non ingrassare a Natale? Se lo chiedono in tanti. A fronte di questo interrogativo, la risposta dei nutrizionisti è chiara. A generare seri problemi di aumento di peso non è mai l’eccezione, quanto l’abitudine.

Tradotto: se si usa mangiare sano e condurre uno stile di vita salutare durante tutto l’anno, non sarà il cenone di Natale o Capodanno a generare grandi conseguenze.

Ci sono, però, tentazioni in cui sarebbe meglio non cadere. In tal senso si possono menzionare 3 errori da evitare e che sono comuni nel periodo delle vacanze natalizie.

Come non ingrassare durante le feste: le insidie dentro casa

L’aria di Natale si avverte più o meno dall’8 dicembre al 6 gennaio. Non si può pensare di concedersi eccessi o sgarri per quasi un mese. Il rischio è quello di trovarsi la casa piena di pandori, torroni e dolci tipici.

Già dai giorni prima della Vigilia o magari nei giorni feriali tra Natale e Capodanno si potrebbe essere tentati dal consumare questi dolciumi ipercalorici. Non è un mistero che molti facciano colazione con il pandoro (magari con una crema dolce spalmata sopra) e la merenda con il torrone.

Sono cibi sicuramente gustosi, ma anche ipercalorici e ricchi di zucchero. Ok, consumarli nei giorni di festa. Meglio evitarli nei giorni che non siano quelli di festa.

La trappola delle attese

Le indicazioni dei nutrizionisti tendono a non dare particolari limiti per i cenoni e pranzi dei giorni festivi. Tuttavia, ci sono degli accorgimenti che consentono di concedersi i propri peccati di gola, eliminando il superfluo.

A Natale e Capodanno spesso ci sono lunghe attese. Ci si siede a tavola, a casa e al ristorante, e in attesa dell’inizio delle portate si tende a consumare crackers, grissini, pane e qualsiasi cosa da sgranocchiare. Sarebbe preferibile evitarlo. Non sono certo cibi natalizi.

Meglio ingannare il tempo in cui si aspetta il cibo in altro modo: ad esempio sedendosi solo nel momento in cui arrivano gli antipasti. O magari aiutando a cucinare o facendo una passeggiata. O, perché no, inviando gli auguri agli amici su WhatsApp.

Non aumentare di peso a Natale: no a digiuni senza senso

Questo errore si lega ad un altro. Arrivare ai momenti di convivialità natalizi molto affamati. Questo avviene essenzialmente per un motivo. In molti cercano soluzioni su come non ingrassare durante le feste, ma mettono in atto strategie sbagliate. Si saltano i pasti e si ottiene l’effetto opposto: avere più fame quando ci si siede a tavola dopo ore di digiuno.

Anche nel giorno del cenone, ad esempio, non si dovrebbe saltare la colazione o il pranzo. Soprattutto se si avverte la sensazione di fame e ci si sforza di resistere. Esistono tante soluzioni che permettono di mangiare leggero in previsione di pasti più abbondanti. Basterebbe adottarle, evitando digiuni che si rivelano controproducenti.

Usare il buonsenso

Non mancano, ovviamente, i consigli legati al buonsenso. Ad esempio limitare gli alcolici, bevendo tanta acqua. Il consiglio è quello di vivere le feste con tranquillità e senza troppi sensi di colpa, evitando gli eccessi. Diventa semmai utile “mettersi in riga” in tutto il resto dell’anno. Magari facendosi aiutare da un nutrizionista. Quindi abbiamo visto come non ingrassare durante le feste evitando dei semplici errori.