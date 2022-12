Nel 2023 Giove aiuta l’Ariete e Venere premia il Toro, ma è questo il segno che avrà un anno d’oro

Sta per finire il 2022 e in tanti vogliono sapere cosa riserverà loro il 2023. Da questo punto di vista, per chi ci crede, l’oroscopo ci dirà cosa accadrà ai vari segni. Un segno, in particolare, sarà quello invidiato da tutti ed ecco qual è.

Come sarà il 2023 secondo l’oroscopo? Come sempre, in questo periodo, è il momento di leggere le stelle. Le previsioni dicono che saranno tre i segni fortunati. Ovviamente, non a tutti il 2023 andrà bene. Perché ci sarà chi sorride, ma 2 segni avranno un anno orribile.

Il Cancro avrà problemi seri per molti mesi e anche i Gemelli non se la passeranno bene

Ad esempio, nel 2023 Giove aiuta l’Ariete. Nel senso che, nella prima parte dell’anno, non ci farà mancare occasioni di incontri importanti. E non solo in campo sentimentale, dove le cose andranno molto bene per i single. Poi, però, arriveranno le nubi.

Il Toro sarà premiato da Venere, in amore, ma solo fino a marzo e aprile. Poi, qualche screzio sarà inevitabile. Diverso il discorso in campo professionale. L’arrivo di Giove, infatti, ci offrirà diverse opportunità lavorative, ma starà a noi non bruciarle per troppa impazienza.

Le cose andranno bene per il Toro, mentre per i Gemelli no. Soprattutto, la prima parte dell’anno ci vedrà alle prese con numerosi problemi di lavoro e famigliari. Seccature anche legali che ci esauriranno. Il Cancro non avrà Saturno contro, che darà una mano nei momenti più difficili. Che ci saranno, è inevitabile, comprese anche importanti rotture sentimentali, che ci costeranno in salute e denaro. Le cose miglioreranno, ma solo dopo l’estate.

Che invidia l’oroscopo della Bilancia

Molti segni, dunque, avranno problemi, mentre il Leone brillerà in amore. Almeno, da questo punto di vista, sarà un anno a cinque stelle, in campo sentimentale, per questo segno. Peccato che, tutto il resto, non sia così eccezionale. Beato il Leone che non ha problemi di cuore, a differenza della Vergine, che patirà sentimentalmente. In particolare, dovremmo segnare, con un circoletto rosso, l’arrivo di marzo, ovvero dei guai. Solo i rapporti duraturi resisteranno. Si sgretoleranno, invece, le unioni con segni incompatibili.

Chi avrà un 2023 brillante sarà la Bilancia. E non solo in campo sentimentale, con nozze in arrivo. Anche dal punto di vista professionale le cose andranno bene e miglioreremo i rapporti sociali. Insomma, tutto ok. Lo Scorpione, invece, avrà alti e bassi. Essere il segno più cattivo dello zodiaco non ci aiuta. Gli altri, infatti, non si fidano di noi e saremo spesso sotto esame e non solo in amore.

Nel 2023 Giove aiuta l’Ariete e anche l’Acquario riderà

Il Sagittario aspetterà l’estate per avere un poco di tranquillità. I primi mesi, infatti, saranno all’insegna del rischio, che non sempre pagherà. Soprattutto, negli affari. Occhio ad alcuni segnali della salute. E ci saranno grandi decisioni per il Capricorno. Ci chiederanno di trasformare la relazione blanda in qualcosa di importante. Siamo pronti ad andare a vivere col partner? Novità grosse in campo lavorativo.

Fiocco rosa per l’Acquario? Il 2023 potrebbe portare questa bella notizia in famiglia. Non l’unica, visto che siamo il segno baciato dalla fortuna per il prossimo anno. Approfittiamone. Chiudono i Pesci, che avranno un 2023 positivo. Molti single non resteranno tali e, di base, ogni nuovo progetto andrà in porto. Da invidiare, insomma.