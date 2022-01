Gli italiani sono fra i migliori produttori dell’olio extravergine di oliva e molti utilizzano questo condimento a livello quotidiano. Ha infatti tantissimi pregi: è antiossidante e potrebbe aiutare a contrastare i problemi di natura cardiovascolare. L’unico problema è il suo contenuto energetico: contiene infatti 900 calorie per ogni 100 grammi. Per questo andrebbe dosato in una porzione di massimo due cucchiai da tavola al giorno.

Se si sfora questo limite però non c’è bisogno di intestardirsi: basta infatti puntare su altri alimenti e considerare che ci sono non solo olio e burro, ecco come condire le insalate e i secondi piatti a base di carne e di pesce limitando le calorie. Vediamo insieme quali sono le alternative presenti.

Non solo olio e burro, ecco come condire le insalate e i secondi piatti a base di carne e di pesce limitando le calorie

Partiamo dagli esempi pratici. L’olio si può facilmente eliminare nei processi di cottura e sostituire semplicemente con dell’acqua. Questa mossa non può che fare bene perché è meglio consumarlo comunque a crudo.

Invece per quanto riguarda l’insalata è possibile utilizzare dei dressing, magari emulsionando lo yogurt greco, il sale e il succo di limone. Per la carne e il pesce si possono usare il succo di diversi agrumi, l’aceto di vino oppure la soia. Per salare è anche utile il gomasio, una sostanza che risulta più salutare del normale sale, oppure i semi di sesamo. Per i più coraggiosi, è possibile anche utilizzare il wasabi, condimento giapponese derivante dal rafano. Infine ci sono molte spezie che sono degli ottimi insaporitori come ad esempio il curry, l’origano e il cumino. Il primo è anche noto per tenere sotto controllo la fame.

Una lista delle calorie

Ecco una breve lista delle calorie contenute all’interno di tutti questi alimenti appena citati:

l’aceto di mele o di vino all’incirca contengono sulle 19 calorie per ogni 100 grammi;

lo yogurt greco ha al suo interno 50 calorie se si considera lo stesso peso;

la salsa di soia invece ne ha 60 per ogni etto. Bisogna però fare attenzione a non abusarne perché ha un alto contenuto di sodio e potrebbe peggiorare la ritenzione idrica. È meglio scegliere un prodotto che presenta una minore quantità di sodio;

i semi di sesamo presentano ben 573 calorie ogni 100 grammi, ma per fortuna se usati esclusivamente come condimento vengono utilizzati in quantità irrisorie.

Le spezie nominate hanno rispettivamente 325 calorie, 265 calorie, 375 calorie per lo stesso peso.

Approfondimento

Pochi lo comprano ma questo è l’olio consigliato per friggere secondo la scienza