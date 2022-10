Non tutti gli insetti vanno via nel periodo autunnale. Alcuni poi restano anche durante il tempo rigido dell’inverno. Certo per quelli che entrano in casa, bisogna trovare un sistema per cacciarli via o non farli entrare.

Perché gli insetti entrano in casa

Le nostre nonne avevano il rimedio per allontanare zanzare e mosche da casa. Parliamo delle zone di campagna, dove antistante la casa sorgeva anche un terreno coltivabile o comunque un giardino. La campagna è sempre una fonte di insetti sia volanti sia che si muovono per terra. Fra questi ultimi blatte o scarafaggi se ne trovano facilmente. Il posto che prediligono in genere è la cantina o il deposito dei prodotti agricoli. Si tratta di ambienti bui e a volte umidi. Proprio in questi trovano le condizioni ideali per la loro proliferazione.

Mosche e zanzare si trovano in casa anche nel periodo autunnale. Poi in quello invernale, solo le mosche cercheranno di farlo, sopravvivendo al freddo. Le zanzare invece si fermeranno all’autunno. Zanzare e mosche hanno motivi diversi per entrare nelle nostre case. Le zanzare lo fanno per succhiare il sangue caldo dei mammiferi, come noi umani. Ciò gli permetterà di nutrire le uova, che poi deporranno.

Le mosche invece sono attirate dal cibo e anche dal fatto che trovano un ambiente tutto sommato accogliente. Soprattutto quando nel periodo autunnale il tempo annuncia pioggia, ecco che ce le ritroviamo in casa.

Il rimedio per allontanare zanzare e mosche da casa

Un sistema che utilizzavano le nostre nonne, per allontanare le mosche e le zanzare, era il fumo. Mettevano a bruciare delle foglie secche, anche aromatiche come quelle di alloro. Queste con il loro fumo allontanavano gli insetti che volevano entrare in casa.

Riguardo alle mosche si potrebbe provare con un alto sistema. Poiché sono attirate dagli odori e dal cibo, oltre che dai cattivi odori provenienti dal bagno, basterebbe usare questo sistema. Al momento delle pulizie si passa dell’alcol diluito in acqua. Basterà un semplice panno come quando si toglie la polvere, per pulire la mobilia.

Ma si può applicare anche per il pavimento. Nel secchio d’acqua aggiungiamo dell’alcol denaturato. Aiuta a togliere le tracce di sporco e i residui di cibo. Ne elimina anche l’odore che si immettono nell’aria. In questo modo gli insetti volanti, non percependo gli odori che cercano, non avranno motivo per entrare in casa. Ciò vale anche per le blatte e gli scarafaggi, che di notte si muovono in casa in cerca di cibo.

