Per le polpette di carne al forno a pochi euro bastano 2 uova e qualche ortaggio e sono perfette anche per il pranzo della domenica

In vista del finesettimana si accende anche la fantasia in cucina per preparare qualcosa di buono. Vediamo in questa sede come preparare delle polpette squisite e croccanti senza dissanguare il portafoglio.

A tal fine proporremo delle varianti salva-spesa, utili per salvare il budget familiare. In tema di budget mensile ricordiamo che la regola 50-30-20 funziona alla grande per arrivare a fine mese senza debiti.

Come preparare una pietanza a pochi euro

Ora, per le polpette di carne al forno a pochi euro il nostro consiglio è di lasciarsi guidare da quanto è rimasto in frigo e/o dispensa durante la settimana. Per gli ortaggi, ad esempio, pensiamo a un peperone o una melanzana o delle zucchine etc, che abbiamo acquistato giorni addietro e non ancora cucinato.

Idem per la carne: pensiamo agli avanzi di pollo acquistato ieri e non finito, o a una braciola mangiata solo per metà. Per alcuni si tratta di “scarti” da buttare, mentre con un po’ di brio e di fantasia possono essere gli ingredienti base di una nuova ricetta. In tal caso, infatti, basterà impiegare del latte e delle uova per amalgamare e dare la giusta consistenza alle nostre polpette.

Le patate, infine, si possono sostituire con il pane raffermo accumulato nel corso dei giorni (si ottengono anche delle deliziose polpette in brodo caldo). Sarà sufficiente ammollarlo con dell’acqua o latte e il gioco è fatto.

Vediamo cosa serve in cucina per le nostre polpette di carne avanzata

Ingredienti (per 4-5 persone circa):

500 g di carne trita cruda o di avanzi di carne cotta;

3-4 patate o del pane raffermo;

2 uova intere;

ortaggi disponibili in frigo e/o dispensa: 1 peperone, 1 melanzana, 1 zucchina, dei pisellini, etc;

pangrattato q.b.;

1 bicchiere di latte (solo se necessario);

75 g di parmigiano;

1 ciuffo di prezzemolo;

un filo di olio extravergine di oliva;

sale e pepe q.b.

Per le polpette di carne al forno a pochi euro bastano 2 uova e qualche ortaggio e sono perfette anche per il pranzo della domenica

Tiriamo fuori dal frigo gli avanzi di carne per portarli a temperatura ambiente. Poi iniziamo con il lessare le patate dentro una casseruola e con abbondante acqua.

Nel frattempo riprendiamo gli avanzi e li lavoriamo all’interno di un mixer per tritarli in piccoli pezzettini. In teoria dovremmo ridurli quasi della stessa dimensione del trito di carne cruda. Infine riprendiamo di nuovo le patate cotte e le passiamo nello schiacciapatate, riponendole direttamente in una ciotola capiente.

A seguire versiamo nello stesso contenitore il trito di carne, le uova, il formaggio e il ciuffo di prezzemolo tritato. Se disponiamo di pisellini, li uniamo adesso al composto. Infine aggiustiamo di sale e di pepe prima di amalgamare il tutto con le mani, fino a ottenere un composto omogeneo e lavorabile.

Pronti per friggere queste squisite polpette di carne al forno

Laviamo, mondiamo delle estremità e puliamo dall’interno (nel caso dei peperoni, i semini interni) i nostri ortaggi. Poi li tagliamo a pezzettoni (tagliamo a rondelle l’eventuale zucchina) e li riponiamo in un piatto.

Nel mentre preriscaldiamo il forno a 180°, foderiamo il fondo di una teglia con della carta da forno che useremo per le nostre polpette.

Ora versiamo in un piatto il pangrattato e iniziamo a formare le polpette con l’impasto, prima di passarle nel pangrattato. A seguire le disponiamo nella teglia, alternandole con gli ortaggi prima preparati. A lavoro ultimato, passiamo un filo d’olio extravergine ed inforniamo per 45 minuti circa.

Approfondimento

